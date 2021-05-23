23 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Сиэтл Саундерс» на своем поле сыграет с «Атлантой Юнайтед». Встреча начнется в 23:30 по мск. «Сиэтл Саундерс» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс» в минувшем сезоне был в шаге от завоевания титула. Команда добралась до финала плей-офф, но там проиграла «Коламбус Крю» со счетом 0:3.

В текущем сезоне «жители залива» после шести туров идут во главе турнирной таблицы Западной конференции, набрав в них 16 очков, выиграв пять поединков при одном мировом исходе.

Единственная потеря очков в этом чемпионате состоялась еще во втором туре, где они расписали мировую со своим предстоящим противником на его поле, сыграв вничью со счетом 1:1.

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После этого «Сиэтл» разгромил в родных стенах «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0), на выезде справились с «Портлендом» (2:1) и «Сан-Хосе» (1:0), а также дома — с «Лос-Анджелесом» (2:0).

«Атланта Юнайтед»

«Атланта» в Восточной конференции стартовала не особо уверенно. Нынешняя четвертая позиция явно не соответствует ожиданиям болельщиков клуба.

В позапрошлом туре команда не смогла победить. На выезде «Атланта» расписала мировую с «Интером Майами» (1:1).

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Этот поединок стал последним в четырехматчевой серии без побед. В двух из них коллектив потерпел поражения.

В прошлом туре франчайз одержал долгожданную для себя победу, обыграв на своем поле «Монреаль» с результатом 1:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которого равен 1,65.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Сиэтл» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,25.