ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Михаил Григоренко принимает поздравленияРоссийский ответ чехам. Первый тест на ЧМ-2021 пройден успешно «Бостон» Кубок Стэнли. «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Колорадо» разгромил «Сент-Луис» Луис СуаресПримера. «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом», «Реал» примет «Вильярреал»
  • 19:34
    • «Локомотив» продлил контракт с главным тренером
  • 19:07
    • Сборная России успешно стартовала на ЧМ по хоккею
    Все новости спорта

    Останется ли «Сиэтл Саундерс» без поражений?

    «Сиэтл Саундерс» — «Атланта Юнайтед». Прогноз и ставка (к. 2.25) на футбол, МЛС, 23 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Сиэтл Саундерс» — «Атланта Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сиэтл Саундерс» лидирует в чемпионате МЛС
    23 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Сиэтл Саундерс» на своем поле сыграет с «Атлантой Юнайтед». Встреча начнется в 23:30 по мск. «Сиэтл Саундерс» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 23 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
    •

    «Сиэтл Саундерс»

    «Сиэтл Саундерс» в минувшем сезоне был в шаге от завоевания титула. Команда добралась до финала плей-офф, но там проиграла «Коламбус Крю» со счетом 0:3.

    В текущем сезоне «жители залива» после шести туров идут во главе турнирной таблицы Западной конференции, набрав в них 16 очков, выиграв пять поединков при одном мировом исходе.

    Единственная потеря очков в этом чемпионате состоялась еще во втором туре, где они расписали мировую со своим предстоящим противником на его поле, сыграв вничью со счетом 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    После этого «Сиэтл» разгромил в родных стенах «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0), на выезде справились с «Портлендом» (2:1) и «Сан-Хосе» (1:0), а также дома — с «Лос-Анджелесом» (2:0).

    «Атланта Юнайтед»

    «Атланта» в Восточной конференции стартовала не особо уверенно. Нынешняя четвертая позиция явно не соответствует ожиданиям болельщиков клуба.

    В позапрошлом туре команда не смогла победить. На выезде «Атланта» расписала мировую с «Интером Майами» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Этот поединок стал последним в четырехматчевой серии без побед. В двух из них коллектив потерпел поражения.

    В прошлом туре франчайз одержал долгожданную для себя победу, обыграв на своем поле «Монреаль» с результатом 1:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которого равен 1,65.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Сиэтл» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Музетти — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кельн — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Минск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Штутгарт — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Унион — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рууд — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021
  • Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021
    • 16:45 18/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021     Эрик тен Хаг может возглавить «Барселону»
  • «Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера
    • 05:54 19/05/2021
    «Сиэтл Саундерс» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 23.05.2021. Прогнозы на футбол. Останется ли «Сиэтл Саундерс» без поражений?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры