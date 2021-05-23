«Чикаго Файр»
У «Чикаго» уже есть одно очко, которое команда набрала в домашней игре против «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2). Следующий результат оказался для гостей неудачным. Они проиграли на выезде «Атланте» 1:3.
Также команда провела в апреле три контрольных матча. Сыграв вничью с «Орландо» 2:2, «Чикаго» выиграл у «Форвард Мэдисон» 2:0, а затем уступил «Ванкуверу» 2:3.
Серия поражений продолжилась и в мае. В первый день этого месяца коллектив потерпел поражение на выезде «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:2).
Затем иллинойцы были биты на своем поле «Филадельфией Юнион» (0:2) и «Ди Си Юнайтед» (0:1), поэтому теперь лишь по дополнительным показателям опережают последнюю команду Восточной конференции «Цинциннати».
«Интер Майами»
«Интер Майами» в Восточной конференции стартовал не слишком удачно. Нынешняя седьмая позиция явно не соответствует ожиданиям болельщиков клуба.
В первых матчах мая флоридцы не смогли победить. В гостях парни из Майами расписали мировую с «Нэшвиллом» (0:0) и дома — с «Атлантой» (1:1).
В позапрошлом поединке команда потерпела домашнее поражение от «Монреале» (0:2) и опустилась с девятой позиции.
Тем не менее, в минувшем туре франчайз прервал безвыигрышную серию, победив «Цинциннати» (3:2), и поднялся в таблице.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.
Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25.