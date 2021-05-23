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    Одержит ли «Интер Майами» вторую победу кряду?

    «Чикаго Файр» — «Интер Майами». Прогноз и ставка (к. 2.25) на футбол, МЛС, 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго Файр» — «Интер Майами»
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    «Интер Майами» идет на седьмом месте
    23 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Чикаго Файр» на своем поле сыграет с «Интер Майами». Встреча начнется в 01:00 по мск. «Чикаго Файр» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 23 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.17
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Чикаго Файр»

    У «Чикаго» уже есть одно очко, которое команда набрала в домашней игре против «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2). Следующий результат оказался для гостей неудачным. Они проиграли на выезде «Атланте» 1:3.

    Также команда провела в апреле три контрольных матча. Сыграв вничью с «Орландо» 2:2, «Чикаго» выиграл у «Форвард Мэдисон» 2:0, а затем уступил «Ванкуверу» 2:3.

    Серия поражений продолжилась и в мае. В первый день этого месяца коллектив потерпел поражение на выезде «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:2).

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    Затем иллинойцы были биты на своем поле «Филадельфией Юнион» (0:2) и «Ди Си Юнайтед» (0:1), поэтому теперь лишь по дополнительным показателям опережают последнюю команду Восточной конференции «Цинциннати».

    «Интер Майами»

    «Интер Майами» в Восточной конференции стартовал не слишком удачно. Нынешняя седьмая позиция явно не соответствует ожиданиям болельщиков клуба.

    В первых матчах мая флоридцы не смогли победить. В гостях парни из Майами расписали мировую с «Нэшвиллом» (0:0) и дома — с «Атлантой» (1:1).

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    • В позапрошлом поединке команда потерпела домашнее поражение от «Монреале» (0:2) и опустилась с девятой позиции.

    Тем не менее, в минувшем туре франчайз прервал безвыигрышную серию, победив «Цинциннати» (3:2), и поднялся в таблице.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25.

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