Мадридский «Атлетико» сыграет на выезде против «Вальядолида» в рамках заключительного тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. «Вальядолид» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» уже одной ногой в Сегунде. За тур до завершения чемпионата команда занимает предпоследнее место, но при этом еще сохраняет шансы на спасение.

Правда, ситуация крайне сложная. Во-первых, «Вальядолиду» необходимо обыграть «Атлетико», но этого будет недостаточно. Второй момент — матчи конкурентов. «Эльче» закроет сезон домашним матчем против «Атлетика», а «Уэска» сыграет на своем поле с «Валенсией». У них сейчас на два очка больше, чем у «Вальядолида».

В общем, «Вальядолид» прижат к стене, и здесь должно произойти что-то невероятное, чтобы он остался в Примере.

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Просто добавим, что безвыигрышная серия «Вальядолида» составляет 10 матчей. В трех недавних турах хозяева не набрали ни одного очка и пропустили девять мячей.

«Атлетико»

«Атлетико» находится в шаге от триумфа. После невероятного количества разных событий, в том числе неожиданных поражений «Барселоны», мадридский клуб перед последним туром занимает первое место.

Но сразу надо сказать, что «Атлетико» может упасть с вершины, если не выиграет в предстоящем матче. При одинаковом количестве очков с «Реалом» чемпионский титул выиграет конкурент. В Ла Лиге, в первую очередь, учитывают очень встречи, и тут преимущество у «Реала».

После матча с «Барселоной», который завершился вничью 0:0, «Атлетико» одержал две победы — над «Реал Сосьедадом» и «Осасуной».

В игре с «Осасуной» был настоящий эпик . «Атлетико» долго не мог забить, потом пропустил, но в оставшиеся 10 минут сделал камбэк. Победный гол забил Луис Суарес.

«Атлетико» одержал лишь одну победу в шести предыдущих матчах Ла Лиги на выезде.

Прогноз и ставка

На «Вальядолид» в этом матче можно поставить за 10.25, ничью букмекеры предлагают за 5.50, а победу «Атлетико» — за 1.38.

Можно не сомневаться, «Атлетико» ждет непростая игра. Слишком большое давление, тут любой может дрогнуть. Плюс не будем забывать про специфический стиль игры команды. «Атлетико» нередко просто останавливается, когда первым открывает счет.

Ставка — победа «Вальядолида» с форой (+1,5) за 1.82.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Вальядолида» больше 1,0 за 3.45. Хозяевам уже нечего терять, они будут рисковать. Не исключено, что «Вальядолид» в итоге вылетит, но при этом помешает «Атлетико» стать чемпионом.