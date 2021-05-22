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    «Реал» пропустит, но все равно обыграет «Вильярреал»?

    «Реал» Мадрид — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.65) и ставки на чемпионат Испании 22 мая 2021 года

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    Беспроигрышная серия «Реала» в Ла Лиге составляет 17 матчей
    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 38-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. «Реал» Мадрид — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Мая 2021 года
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    «Реал»

    «Реал», в отличие от «Барселоны», все еще сохраняет шансы на завоевание чемпионского титула. Но тут надо сразу уточнить, что триумф «Мадрида» возможен только при условии, что «Атлетико» не сможет выиграть у «Вальядолида».

    При этом «Реалу» нужно обязательно побеждать «Вильярреал». На данный момент отставание от «Атлетико» составляет два очка. Если мадридские клубы наберут одинаковое количество очков, по дополнительным показателям выше будет «Реал».

    «Реал» сейчас легко мог быть первым, если бы, например, не обидная ничья с «Бетисом» в конце апреля. Или ничья с «Хетафе» в середине прошлого месяца.

    В мае «Королевский клуб» одержал победы над «Осасуной», «Гранадой» и «Атлетиком», а также сыграл вничью с «Севильей».

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    • Беспроигрышная серия «Реала» в Ла Лиге составляет 17 матчей — 12 побед и 5 ничьих.

    «Вильярреал»

    Тем временем «Вильярреал» за тур до финиша занимает седьмое место. Ниже гости уже не опустятся, а вот подняться выше могут.

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    • Но в приоритете у «Вильярреала» сейчас, безусловно, финал Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Правда, недавние матчи показали, что «субмарина» намерена достойно завершить сезон в Ла Лиге.

    На прошлой неделе команда Унаи Эмери выиграла у «Вальядолида» и разгромила «Севилью» со счетом 4:0. Второй результат очень удивил, особенно на фоне разговоров, что «Вильярреал» не будет рисковать лучшими игроками незадолго до встречи с «МЮ». Как оказалось, у Эмери на этот счет другое мнение.

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    «Вильярреал» одержал четыре победы и забил 14 мячей в пяти предыдущих матчах Ла Лиги на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Вильярреала» — за 7.30.

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    В последнее время у «Реала» были очень сложные матчи против «Вильярреала». Сейчас «Мадриду», конечно, больше надо, у него мотивация, но гости наверняка не захотят просто так делиться очками.

    Хотя есть мнение, что Эмери может сыграть чуть ли не резервным составом, чтобы поберечь основных игроков перед финалом ЛЕ. На этот момент действительно нужно будет обратить внимание.

    Мы же при выборе ставки будем отталкиваться от того, что Эмери выпустит привычный состав, отказавшись от экспериментов.

    Ставка - победа «Реала» + обе команды забьют за 2.65.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.71.

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