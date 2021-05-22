ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе принимает поздравленияПочеттино вновь с трофеем. «ПСЖ» скрасил сезон победой в Кубке Франции Харри КейнКейн: лучшие варианты для развития карьеры «Лужники»Прощай, Черкизово. «Локомотив» собрался переезжать в «Лужники»
  • 00:54
    • СМИ: Колумбию могут лишить права проведения Кубка Америки
  • 21:22
    • Чупков завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 метров брассом
  • 18:49
    • «Рубин» согласовал трансфер лучшего бомбардира чемпионата Словакии
    Все новости спорта

    Команды отыграют без напряга

    «Хоффенхайм» — «Герта». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Германии, 22 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Прогнозы на Герту
    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Герта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Крамарич
    В заключительном туре первой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своей арене сразится с берлинской «Гертой». Поединок пройдет 22 мая, начало — в 16:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Мая 2021 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 16:30 Герта Герта
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.97
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» перед заключительным туром немецкого первенства идет на 11 месте, набрав 40 очков. На этой строке коллектив и закончит свое выступление.

    В прошлом туре «деревенские» расписали выездную мировую с «Арминией», сыграв со счетом 1:1. Этим результатом они продлили своею беспроигрышную серию до шести встреч.

    В этот удачный для себя период «сине-белые» добились двух викторий и четыре раза делили очки со своими оппонентами. Только две игры в этом отрезке они завершили на тотал больше 2,5.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На своей территории «Хоффенхайм» уступил только однажды в минувших шести поединках. В пяти других встречах коллектив добился четырех викторий и одну игру свел вничью.

    «Герта»

    «Герта» с 35 набранными пунктами находится на 14 позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Команда из Берлина уже решила свой вопрос с сохранением прописки в элите.

    Сейчас у «Старой Дамы» 8-матчевая беспроигрышная серия в раках чемпионата страны, где она добилась трех викторий и пять раз делила очки со своими оппонентами.

  • Интриги топ-чемпионатов. Испания и Франция без чемпионов, в Англии и Италии борьба за ЛЧ
  • В большинстве ведущих европейских чемпионатов осталось сыграть один тур
  • 18/05/2021

    • В своей последней проведенной игре столичный коллектив расписал домашнюю мировую с «Кельном» (0:0), а перед этим обыграл по-волевому в гостевом поединке «Шальке» — 2:1.

    «Герта» вдали от дома смогла выиграть всего лишь одну игру из последних 12, и то обыграв только последнюю команду чемпионата. Еще она шесть раз сыграла вничью и пять встреч проиграла.

    В первом круге «Хоффенхайм» на выезде разгромил «Герту» со счетом 3:0, в прошлом сезоне эти команды обменялись гостевым викториями — 0:3 и 3:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 1.95.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию «Герты» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.95.

    Между собой за последнее время эти команды зачастую играю результативно. Но сейчас в ничего не значащем поединке для обоих команд ставим на то, что много голов забито не будет.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Вашингтон — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Барселона Гуаякиль
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Олимпия Асунсьон — Интернасьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Славия — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  2.70
  • Прогноз на матч Канада — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тулуза — Гренобль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леванте — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.34
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Крылья Советов»
  • Лучшая лига мира. Рекорды «Крыльев», скандалы «Оренбурга» и спасение «Томи»
    • 21:08 15/05/2021     Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021
  • Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021
    • 16:45 18/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021
    «Хоффенхайм» — «Герта»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 22.05.2021. Прогнозы на футбол. Команды отыграют без напряга
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры