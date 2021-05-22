В заключительном туре первой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своей арене сразится с берлинской «Гертой». Поединок пройдет 22 мая, начало — в 16:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» перед заключительным туром немецкого первенства идет на 11 месте, набрав 40 очков. На этой строке коллектив и закончит свое выступление.

В прошлом туре «деревенские» расписали выездную мировую с «Арминией», сыграв со счетом 1:1. Этим результатом они продлили своею беспроигрышную серию до шести встреч.

В этот удачный для себя период «сине-белые» добились двух викторий и четыре раза делили очки со своими оппонентами. Только две игры в этом отрезке они завершили на тотал больше 2,5.

Все прогнозы на Бундеслигу

На своей территории «Хоффенхайм» уступил только однажды в минувших шести поединках. В пяти других встречах коллектив добился четырех викторий и одну игру свел вничью.

«Герта»

«Герта» с 35 набранными пунктами находится на 14 позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Команда из Берлина уже решила свой вопрос с сохранением прописки в элите .

Сейчас у «Старой Дамы» 8-матчевая беспроигрышная серия в раках чемпионата страны, где она добилась трех викторий и пять раз делила очки со своими оппонентами.

В своей последней проведенной игре столичный коллектив расписал домашнюю мировую с «Кельном» (0:0), а перед этим обыграл по-волевому в гостевом поединке «Шальке» — 2:1.

«Герта» вдали от дома смогла выиграть всего лишь одну игру из последних 12, и то обыграв только последнюю команду чемпионата. Еще она шесть раз сыграла вничью и пять встреч проиграла.

В первом круге «Хоффенхайм» на выезде разгромил «Герту» со счетом 3:0, в прошлом сезоне эти команды обменялись гостевым викториями — 0:3 и 3:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 1.95.

На викторию «Герты» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.95.

Между собой за последнее время эти команды зачастую играю результативно. Но сейчас в ничего не значащем поединке для обоих команд ставим на то, что много голов забито не будет.