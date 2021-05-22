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    Левантийцы выполнят задачу-минимум

    «Эльче» — «Атлетик». Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Испании, 22 мая 2021 года

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    «Эльче»
    В субботу, 22 мая, в рамках 38-го тура испанской Примеры «Эльче» на своей арене примет «Атлетик» из Бильбао. Встреча начнется в 19:00 по мск. «Эльче» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Мая 2021 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 19:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Эльче»

    «Эльче» с 33 очками за тур до финиша чемпионата идет в зоне вылета, на 18 месте, но 17-й «Уэске» коллектив проигрывает только по дополнительным показателям.

    В минувшем туре первенства «зелено-белые» смогли добыть три очка, обыграв на выезде «Кадис» со счетом 3:1. Этой викторий они прервали свою 3-матчевую серию поражений.

    В этот неудачный период левантийцы в родных стенах оказались слабей «Атлетико» (0:1) и «Алавеса» (0:2), а также на выезде уступили «Реал Сосьедаду» со счетом 0:2. Всего за последние два месяца они выиграли только две игры.

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    «Эльче» проиграл две последние свои игры в родных стенах, а перед этим у него была 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой поровну поделил ничьи и выигрыши.

    «Атлетик»

    «Атлетик» с 46 баллами находится на девятой позиции в турнирной таблице Примеры. Выше он точно не поднимется, а опуститься может на пару строк.

    Свои две последние проведенные игры в рамках Примеры клуб из Бильбао проиграл с одинаковым счетом по 0:1. Сперва он на выезде был повергнут «Уэской», а в минувшем туре уступил дома мадридскому «Реалу».

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    • Перед этим баски не проигрывали в девяти встречах подряд, где, правда, только дважды победили и семь раз расписали мировые со своими оппонентами.

    За пять последних поединков на чужих стадионах «Атлетик» по одному разу побеждал и терпел фиаско, а также три поединка закончил вничью.

    В первом круге «Атлетик» дома обыграл «Эльче» со счетом 1:0, в прошлом сезоне в рамках кубка страны баски обыграли левантийцев в серии послематчевых пенальти.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эльче» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Атлетика» дают — 3.92, ничья оценена — в 3.88.

    Только в случае своей победы и осечки «Уэски» «Эльче» сохранит прописку в элите испанского футбола. Прогнозируем, что со своей первостепенной задачей хозяева справятся. Наша ставка — победа «Эльче».

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