В субботу, 22 мая, в рамках 38-го тура испанской Примеры «Эльче» на своей арене примет «Атлетик» из Бильбао. Встреча начнется в 19:00 по мск. «Эльче» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

«Эльче» с 33 очками за тур до финиша чемпионата идет в зоне вылета, на 18 месте, но 17-й «Уэске» коллектив проигрывает только по дополнительным показателям .

В минувшем туре первенства «зелено-белые» смогли добыть три очка, обыграв на выезде «Кадис» со счетом 3:1. Этой викторий они прервали свою 3-матчевую серию поражений.

В этот неудачный период левантийцы в родных стенах оказались слабей «Атлетико» (0:1) и «Алавеса» (0:2), а также на выезде уступили «Реал Сосьедаду» со счетом 0:2. Всего за последние два месяца они выиграли только две игры.

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«Эльче» проиграл две последние свои игры в родных стенах, а перед этим у него была 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой поровну поделил ничьи и выигрыши.

«Атлетик»

«Атлетик» с 46 баллами находится на девятой позиции в турнирной таблице Примеры. Выше он точно не поднимется, а опуститься может на пару строк.

Свои две последние проведенные игры в рамках Примеры клуб из Бильбао проиграл с одинаковым счетом по 0:1. Сперва он на выезде был повергнут «Уэской», а в минувшем туре уступил дома мадридскому «Реалу».

Перед этим баски не проигрывали в девяти встречах подряд, где, правда, только дважды победили и семь раз расписали мировые со своими оппонентами.

За пять последних поединков на чужих стадионах «Атлетик» по одному разу побеждал и терпел фиаско, а также три поединка закончил вничью.

В первом круге «Атлетик» дома обыграл «Эльче» со счетом 1:0, в прошлом сезоне в рамках кубка страны баски обыграли левантийцев в серии послематчевых пенальти.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эльче» предлагают — 2.00.

На викторию «Атлетика» дают — 3.92, ничья оценена — в 3.88.

Только в случае своей победы и осечки «Уэски» «Эльче» сохранит прописку в элите испанского футбола. Прогнозируем, что со своей первостепенной задачей хозяева справятся. Наша ставка — победа «Эльче».