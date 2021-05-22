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    Где «Айнтрахт», там и веселье!

    «Айнтрахт» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, Бундеслига, 22 мая 2021 года

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    Лука Йович
    «Айнтрахт» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 34-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 16:30 мск. «Айнтрахт» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Мая 2021 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 16:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.10
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» в итоге останется на 5 месте. Франкфуртцы не сумели зацепиться за зону Лиги чемпионов, хотя некоторое время были близки к этому.

    Минувший тур для команды получился откровенно неудачным. Поражение от давно вылетевшего из Бундеслиги «Шальке» (4:3) в планы явно не входило.

    К слову, победа в той встрече оставляла шанс на 4 место, а, может даже, и на 3. Впрочем. для этого всего должны были сойтись ряд обстоятельств.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Без мотивации «Айнтрахт» наверняка будет выглядеть непривычно. Между тем, команда уже более двух лет не обыгрывала «Фрайбург».

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» на текущий момент занимает 10 место. Типичный середняк немецкого футбола, и от этого никуда не денешься.

    Шансов прыгнуть на 7 строчку катастрофически мало. Между тем, небольшой подъем команда может заработать.

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  • 17/05/2021

    • «Фрайбург» в минувшем поединке расписал почетную мировую с чемпионом (2:2). Причем команда отыгралась лишь в эндшпиле усилиями Кристиана Гюнтера.

    Как для середняка, «Фрайбург» немало забивает. Все-таки 51 точный выстрел в 33 матчах — довольно неплохой показатель, учитывая уровень оппонентов в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» за 2.11, на ничью за 4.09, а на «Фрайбург» — за 2.97.

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    Хозяева имеют сильный состав, но захочет ли он напрягаться в матче без турнирной мотивации?!

    «Фрайбург» еще может немного подняться, так что стоит ожидать от гостей активности в атаке.

    Класс хозяев и наличие, хоть и минимальной, но мотивации у гостей сделают матч результативным. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 1.69

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