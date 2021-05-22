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    На какой ноте «Бавария» завершит сезон?

    «Бавария» — «Аугсбург». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Бундеслиги 22 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Аугсбург»
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    Томас Мюллер
    В поединке 34 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» примет «Аугсбург» на стадионе «Альянц Арена». Событие запланировано на 22 мая 16:30 мск. «Бавария» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Мая 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 16:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Бавария»

    Для «Баварии» эта игра уже давно перестала иметь смысл. Команда Ханса Флика взяла главный трофей и сейчас имеет 75 очков, а отрыв от «Лейпцига» составляет 10 пунктов.

    «Бавария» может позволить себе даже поражение. В прошлом туре она сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2), а ранее проиграла «Майнцу» 1:2. В перерыве между этими результатами «Мюнхенцы» разнесли менхенгладбахскую «Боруссию».

    В домашних стенах коллектив выиграл два раза подряд — «Боруссия» М (6:0) и «Байер» (2:0). Таким образом, у нее сухая победная серия на «Альянц Арене».

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    В заключительном туре чемпионата Флику не помогут Леон Горетцка и Дуглас Коста.

    «Аугсбург»

    «Аугсбургу» тоже нечего доказывать. Команда не цепляется за еврокубки и вылет ей уже не грозит. Она находится в нейтральной позиции — 12 место и 36 очков.

    В прошлом туре «Фуггеры» смогли выиграть у «Вердера» 2:0. Это была первая победа команды в мае. Ранее она не могла победить на протяжении пяти туров, а в трех последних терпела поражение.

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    • «Аугсбург» слабо выступает на выезде в этом сезоне. За 16 матчей коллектив набрал всего две выездные победы.

    Среди травмированных Феликс Удуохай, Фредрик Йенсен и Рубен Варгас.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты очень сильно различаются. Букмекеры считают, что даже немотивированная «Бавария» не оставит «Аугсбургу» шансов: 1.11 на победу «Баварии», 11.0 на ничью и 22.0 на победу «Аугсбурга».

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    Для «Баварии» может стать мотивацией домашняя игра, причем последняя в этом сезоне. Перед уходом Флик должен закончить на мажорной ноте.

    «Бавария» выиграла два домашних матча подряд всухую. Поставить на то, что команда Флика продолжит серию, можно с коэффициентом 2.12. Тем более «Аугсбург» не забивал хозяевам в прошлых двух «очках».

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