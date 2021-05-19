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    «Ливерпуль» снова выиграет?

    «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.80) и ставки на чемпионат Англии 19 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Ливерпуль»
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    Алиссон
    «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Бернли» в 37-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 22:15 мск. «Бернли» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Мая 2021 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 22:15 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Бернли»

    «Бернли» совершенно перестал напрягаться, но это не должно удивлять. Задача решена, можно расслабиться. Команда Шона Дайча финиширует не ниже 17-го места.

    В прошлом туре «Бернли» попал под «Лидс», пропустив четыре без ответный мяча.

    Интересно, что в конце апреля «Бернли» с таким же счетом уничтожил в гостях «Вулверхэмптон». Скорее всего, в тот день с настроением у команды было получше.

    Все прогнозы на АПЛ

    Безвыигрышная серия «Бернли» на своем поле составляет девять матчей — четыре поражения и пять ничьих.

    «Ливерпуль»

    Тем временем «Ливерпуль», судя по всему, избежит катастрофы и финиширует в топ-4. Во всяком случае, «мерсисайдцы» получили просто шикарный шанс обогнать одного из конкурентов — «Челси» или «Лестер», которые в предстоящем туре сыграют между собой, и это почти подарок судьбы.

    Календарь и таблица АПЛ

    Как бы ни завершился матч в Лондоне, «Ливерпуль» при любом раскладе поднимется на четвертое место. Но только при условии победы над «Бернли», конечно же.

    И все это стало возможным после грандиозного гола Алиссона в матче с «Вест Бромвичем». Бразильский голкипер «Ливерпуля» забил победный гол на последней минуте встречи. Это было очень эпично. Обычно, так бывает только в фильмах.

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    • «Ливерпуль» набрал 20 очков в восьми предыдущих матчах АПЛ. На этом отрезке команда Юргена Клоппа забила 16 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Бернли» в этом матче можно поставить за 11.50, ничью букмекеры предлагают за 6.90, а победу «Ливерпуля» — за 1.26.

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    После подвига Алиссона «Ливерпуль» просто не имеет права не выиграть в оставшихся матчах. Такие истории нельзя портить.

    Ставка — «Ливерпуль» забьет в обоих таймах за 1.69.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ливерпуля» больше 2,5 за 1.80.

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