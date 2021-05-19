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    «Аталанта» обыграет «Ювентус» в финале Кубка Италии?

    «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз (к. 2.70) и ставки на финал Кубка Италии 19 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Ювентус»
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    «Аталанта» в этом сезоне ни разу не проигрывала «Ювентусу»
    «Ювентус» и «Аталанта» встретятся в финале Кубка Италии. Матч пройдет 19 матча в Реджо-нель-Эмилии, начало — в 22:00 мск. «Аталанта» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 19 Мая 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    «Аталанта» провела еще один выдающийся сезон. Для какой-нибудь «Барселоны» это, безусловно, провал, но для клуба с ограниченными финансовыми возможностями это успех. И неважно, как завершится предстоящая игра против «Ювентуса».

    Грамотный менеджмент и гениальный тренер — вот главные причины очередного яркого выступления клуба из Бергамо.

    На выходных «Аталанта» обеспечила себе место в топ-4 Серии А, благодаря чему снова сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов — третий раз кряду.

    Перед встречей с «Юве» футболисты «Аталанты» одержали три яркие победы — над «Пармой», «Беневенто» и «Дженоа». В общем сложности команда Джан Пьеро Гасперини забила 11 мячей.

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    Беспроигрышная серия «Аталанты» составляет 10 матчей — восемь побед и две ничьи.

    «Ювентус»

    Тем временем «Ювентус» с грустью наблюдает за тем, как его конкуренты по чемпионату Италии продолжают набирать очки. Возможная победа в Кубке Италии это, конечно, тоже хорошо, но в Турине с ужасом представляют, как великий «Юве» может провалиться в Лигу Европы.

    Впрочем, не все еще потеряно. «Ювентус» в последнем туре играет с «Болоньей», а «Милан» — основной конкурент — поедет в гости к «Аталанте». Если «Милан» не выиграет, в ЛЧ попадет «Юве». Если выиграет у «Болоньи».

    В минувшую субботу «Ювентус» одержал победу над «Интером» (3:2). Скандальный матч, в котором «Старая синьора» выиграла благодаря спорному пенальти.

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    • «Ювентус» пропускал в каждом из десяти предыдущих матчей. Надежностью в защите «Старая синьора» больше не может похвастаться.

    Прогноз и ставка

    Раньше в таком матче «Ювентус» всегда был фаворитом, но ничто не вечно под луной. На победу «Аталанты» можно поставить за 2.70, а на «Ювенус» за 2.77. Ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.70.

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    Абсолютно справедливый расклад. «Юве» в этом сезоне ни разу не побеждал «Аталанту». Матч в Турине завершился вничью 1:1, а в Бергамо выиграла «Аталанта» — 1:0.

    Звучит очень смело, но «Ювентус» с его игровым стилем действительно удобный соперник для «Аталанты». Криштиану Роналду банда из Бергамо не боится.

    Ставка — победа «Аталанты» за 2.70. Прогнозируем, что скорее всего, команда Гасперини снова выиграет у бьянконери с минимальным счетом.

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