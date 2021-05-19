«Аталанта»
«Аталанта» провела еще один
Грамотный менеджмент и
На выходных «Аталанта» обеспечила себе место в топ-4 Серии А, благодаря чему снова сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов — третий раз кряду.
Перед встречей с «Юве» футболисты «Аталанты» одержали три яркие победы — над «Пармой», «Беневенто» и «Дженоа». В общем сложности команда Джан Пьеро Гасперини забила 11 мячей.
Беспроигрышная серия «Аталанты» составляет 10 матчей — восемь побед и две ничьи.
«Ювентус»
Тем временем «Ювентус» с грустью наблюдает за тем, как его конкуренты по чемпионату Италии продолжают набирать очки. Возможная победа в Кубке Италии это, конечно, тоже хорошо, но в Турине с ужасом представляют, как великий «Юве» может провалиться в Лигу Европы.
Впрочем,
В минувшую субботу «Ювентус» одержал победу над «Интером» (3:2). Скандальный матч, в котором «Старая синьора» выиграла благодаря спорному пенальти.
«Ювентус» пропускал в каждом из десяти предыдущих матчей. Надежностью в защите «Старая синьора» больше не может похвастаться.
Прогноз и ставка
Раньше в таком матче «Ювентус» всегда был фаворитом, но ничто не вечно под луной. На победу «Аталанты» можно поставить за 2.70, а на «Ювенус» за 2.77. Ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.70.
Абсолютно справедливый расклад. «Юве» в этом сезоне
Звучит очень смело, но «Ювентус» с его игровым стилем действительно удобный соперник для «Аталанты». Криштиану Роналду банда из Бергамо не боится.
Ставка — победа «Аталанты» за 2.70. Прогнозируем, что скорее всего, команда Гасперини снова выиграет у бьянконери с минимальным счетом.