«Уфа» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:00 мск. «Уфа» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

Для «Уфы» этот поединок — лобовой. Команда с приходом Алексея Стукалова заметно преобразилась, так что подходит к игре в статусе фаворита.

Во многом судьба сохранения прописки в элите будет зависеть от этого поединка. Причем ничья может сохранить место в РПЛ за обоими соперниками. Если, конечно, «Ротор» не победит в своем матче.

В минувшем туре «Уфа» снова приятно удивила. Дома команда Стукалова расписала сухую мировую с «Зенитом».

Все прогнозы на РПЛ

С «Арсеналом» уфимцы играют не столь удачно. Из пяти последних очных встреч в активе у «Уфы» только одна победа при двух поражениях.

«Арсенал»

«Арсенал» пока занимает 13 место, дающее шанс отстоять место в РПЛ в стыковых матчах. К тому же, туляки имеют одноочковый гандикап от «Уфы» и двухочковый — от «Ротора».

Туляки забивают чаще конкурентов. В 29 сыгранных поединках «канониры» настреляли 27 мячей, что тоже маловато.

«Арсенал» в минувшем туре не сумел разжиться очками. Дома туляки по всем статьям уступили «Рубину» (2:4).

В матче первого круга «канониры» дома уступили «Уфе» (2:3). Так что гости будут полны еще и реваншистских настроений.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Уфу» за 2.24, на ничью за 3.36, а на «Арсенал» — за 3.52.

Хозяева под руководством Стукалова не боятся никого, и явно постараются решить задачу-минимум.

«Арсенал» устраивает ничья, но и отсиживаться в обороне туляки не будут.

Обе команды будут играть на победу, дабы не зависеть от результата матча с участием «Ротора». Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.75