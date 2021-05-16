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    Уфимцы с «канонирами» начнут без увертюр?

    «Уфа» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, РПЛ, 16 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Арсенал»
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    Кирилл Панченко
    «Уфа» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:00 мск. «Уфа» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.20
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  • 3.25
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Уфа»

    Для «Уфы» этот поединок — лобовой. Команда с приходом Алексея Стукалова заметно преобразилась, так что подходит к игре в статусе фаворита.

    Во многом судьба сохранения прописки в элите будет зависеть от этого поединка. Причем ничья может сохранить место в РПЛ за обоими соперниками. Если, конечно, «Ротор» не победит в своем матче.

    В минувшем туре «Уфа» снова приятно удивила. Дома команда Стукалова расписала сухую мировую с «Зенитом».

    Все прогнозы на РПЛ

    С «Арсеналом» уфимцы играют не столь удачно. Из пяти последних очных встреч в активе у «Уфы» только одна победа при двух поражениях.

    «Арсенал»

    «Арсенал» пока занимает 13 место, дающее шанс отстоять место в РПЛ в стыковых матчах. К тому же, туляки имеют одноочковый гандикап от «Уфы» и двухочковый — от «Ротора».

    Туляки забивают чаще конкурентов. В 29 сыгранных поединках «канониры» настреляли 27 мячей, что тоже маловато.

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    • «Арсенал» в минувшем туре не сумел разжиться очками. Дома туляки по всем статьям уступили «Рубину» (2:4).

    В матче первого круга «канониры» дома уступили «Уфе» (2:3). Так что гости будут полны еще и реваншистских настроений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Уфу» за 2.24, на ничью за 3.36, а на «Арсенал» — за 3.52.

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    Хозяева под руководством Стукалова не боятся никого, и явно постараются решить задачу-минимум.

    «Арсенал» устраивает ничья, но и отсиживаться в обороне туляки не будут.

    Обе команды будут играть на победу, дабы не зависеть от результата матча с участием «Ротора». Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.75

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