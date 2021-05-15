«Чайка» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 42-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 мая, начало — в 15:00 мск. «Чайка» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чайка»

«Чайка» нынешний сезон провела не самым лучшим образом. Вместо борьбы за повышение в классе клуб не удосужился попасть даже в десятку.

Команда Сергея Ташуева какое-то время пребывала даже вблизи зоны вылета, но затем несколько улучшила свои результаты. Сейчас «Чайка» находится на 13 месте, имея шанс подняться на строчку вверх.

В минувшем туре песчанокопцы добыли три очка на выезде. Минимально было обыграно вылетевшее в ПФЛ брянское «Динамо».

Прогнозы на ФНЛ

В первом круге «Чайка» оказала более чем достойное сопротивление нижнекамцам. Тогда ничью песчанокопцам принес точный выстрел Владимира Хозина (1:1).

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» провел неплохой сезон. Даже нынешнее 7 место можно считать неплохим результатом, а ведь имеется шанс подняться чуточку выше.

Кирилл Новиков, пришедший в команду по ходу сезона, строит новую команду с прицелом на большие задачи. Правда, их реализация запланирована уже на следующий чемпионат.

В минувшем туре команда дома добыла победу. «СКА-Хабаровск» сопротивление нижнекамцам оказал достойное, но был повержен (3:2).

Вообще же, в активе у «Нефтехимика» три победы к ряду. Мало того, все они были добыты в родных стенах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 1.90, на ничью за 3.25, а на «Чайку» — за 3.75

Хозяева способны на подвиг в отдельном поединке, и наверняка попытаются его совершить.

«Нефтехимик» играет безо всякой мотивации, однако желание завершить сезон ударно никто не отменял.

Сильная команда Новикова наверняка будет стремиться завершить чемпионат викторией, для чего сразу пойдет в атаку. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60