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    «Балтика» начнет агрессивно?

    «Балтика» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, ФНЛ, 15 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Крылья Советов»
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    Игроки «Балтики»
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 42-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 мая, начало — в 13:00 мск. «Балтика» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Балтика»

    «Балтика» сражается за стыки, и в этом вполне может преуспеть. Калининградцы, конечно, не блистали до зимы, но затем преобразились.

    Команда Евгения Калешина играет неброско, но результат добывает. Вот и в минувшем туре дома был обыгран «Текстильщик» (3:1).

    Эта виктория, учитывая потери очков «Аланией» и «Торпедо», увеличила шансы команды на успех. Вот только играть в последнем туре предстоит с лучшей командой лиги, имеющей цель перейти рубеж в 100 набранных очков.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Балтика», тем не менее, самарцев не боится. Быть может, Калешин возьмет на вооружение ту же тактику, которая не так давно привела к победе над «Аланией» (2:0)?!

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» уверенно выиграли ФНЛ. Теперь самарцы могут доигрывать последние матчи без напряга.

    Тем более, после изнурительного кубкового финала, проигранного «Локомотиву» (3:1), Игорь Осинькин наверняка сделает кадровую ротацию. Лидеры могут отправиться в отпуск.

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    • Разумеется, никто не будет особо напрягаться и биться за результат. Однако есть и мотивация. Ведь есть шанс достичь рубежа в 100 набранных очков.

    Даже в не самом сильном кадровом сочетании самарцы представляют собой грозную силу. Да и завершить этот триумфальный для себя сезон «крылышки» постараются на позитивной ноте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.55, на ничью за 3.06, а на «Балтика» — за 2.85.

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    Хозяевам нужно только побеждать, так что ждем стартовой активности от «Балтики».

    «Крылья Советов» уже потеряли турнирную мотивацию, но наверняка постараются завершить сезон ударно.

    «Балтика» будет максимально настроена на победу, так что должна сразу пойти в атаку. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.71

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