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    «Шэньчжэнь» — «Шаньдунь Тайшань». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Китая, 14 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шэньчжэнь» — «Шаньдунь Тайшань»
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    Маруан Феллайни
    «Шэньчжэнь» сыграет на своем поле с «Шаньдунь Тайшань» в рамках 5-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 14 мая, начало — в 13:00 мск. «Шэньчжэнь» — «Шаньдунь Тайшань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шэньчжэнь»

    «Шэньчжэнь» в стартовых четырех турах набрал только 7 очков. Причем команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота на гол меньше.

    Минувший тур для команды получился вполне успешным. На выезде «Шэньчжэнь» переиграл «Гуанчжоу Сити» (2:4).

    Сейчас команда находится на 3 месте в турнирной таблице. Причем отставание от лидера, с которым как раз и придется играть, составляет лишь 3 очка.

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    «Шаньдунь Тайшань» для команды является крайне неудобным оппонентом. Из пяти последних очных встреч «Шэньчжэнь» проиграл четырежды при одной ничьей.

    «Шаньдунь Тайшань»

    «Шаньдунь Тайшань» на текущий момент заслуженно занимает 1 место. По итогам 4 сыгранных туров в активе команды 10 очков.

    Причем команда сумела забить 6 мячей, пропустив в свои ворота лишь однажды. Заслуженное лидерство — ни дать, ни взять!

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    • «Шаньдунь Тайшань» в минувшем туре вновь добыл победу. Дома команда нанесла поражение «Циндао» (2:0). Как говорится, на голом классе.

    Нет сомнений, что команда постарается не просто удержаться на лидирующей позиции, а и оторваться от конкурентов. Все реально, особенно с учетом надежной обороны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шаньдунь Тайшань» за 2.45, на ничью за 3.20, а на «Шэньчжэнь» — за 2.87.

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    Хозяева наверняка постараются догнать лидера, для чего им необходимо побеждать.

    «Шаньдунь Тайшань» крайне редко пропускает, и наверняка попытается реализовать свои моменты.

    В центральном матче тура на быстрый гол наверняка будут настроены и те, и другие. Тем более, забивать в составах обеих команд есть кому. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.95

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