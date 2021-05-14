«Шэньчжэнь» сыграет на своем поле с «Шаньдунь Тайшань» в рамках 5-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 14 мая, начало — в 13:00 мск. «Шэньчжэнь» — «Шаньдунь Тайшань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шэньчжэнь»

«Шэньчжэнь» в стартовых четырех турах набрал только 7 очков. Причем команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота на гол меньше.

Минувший тур для команды получился вполне успешным. На выезде «Шэньчжэнь» переиграл «Гуанчжоу Сити» (2:4).

Сейчас команда находится на 3 месте в турнирной таблице. Причем отставание от лидера, с которым как раз и придется играть, составляет лишь 3 очка.

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«Шаньдунь Тайшань» для команды является крайне неудобным оппонентом. Из пяти последних очных встреч «Шэньчжэнь» проиграл четырежды при одной ничьей.

«Шаньдунь Тайшань»

«Шаньдунь Тайшань» на текущий момент заслуженно занимает 1 место. По итогам 4 сыгранных туров в активе команды 10 очков.

Причем команда сумела забить 6 мячей, пропустив в свои ворота лишь однажды. Заслуженное лидерство — ни дать, ни взять!

«Шаньдунь Тайшань» в минувшем туре вновь добыл победу. Дома команда нанесла поражение «Циндао» (2:0). Как говорится, на голом классе.

Нет сомнений, что команда постарается не просто удержаться на лидирующей позиции, а и оторваться от конкурентов. Все реально, особенно с учетом надежной обороны.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шаньдунь Тайшань» за 2.45, на ничью за 3.20, а на «Шэньчжэнь» — за 2.87.

Хозяева наверняка постараются догнать лидера, для чего им необходимо побеждать.

«Шаньдунь Тайшань» крайне редко пропускает, и наверняка попытается реализовать свои моменты.

В центральном матче тура на быстрый гол наверняка будут настроены и те, и другие. Тем более, забивать в составах обеих команд есть кому. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.95