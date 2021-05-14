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    «Гуанчжоу Сити» одержит третью победу в сезоне?

    «Гуанчжоу Сити» — «Цанчжоу Майти Лайонс». Прогноз (к. 3.50) и ставки на чемпионат Китая 14 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу Сити» — «Цанчжоу Майти Лайонс»
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    Мусса Дембеле
    14 мая на стадионе «Юэсюшань» в Гуанчжоу «Гуанчжоу Сити» сыграет с «Цанчжоу Майти Лайонс» в пятом туре китайской Суперлиги. Начало в 15:00 мск. «Гуанчжоу Сити» — «Цанчжоу Майти Лайонс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гуанчжоу Сити»

    После 4 туров Суперлиги «Гуанчжоу Сити» занимает 4 место в группе А c 7 очками. В активе команды две победы, ничья и поражение.

    В первом туре хозяева сыграли вничью с «Гуанчжоу» (2:2). После этого пошли первые победы в сезоне. «Сити» одолел «Чунцин Лянцзян Атлетик» 3:1 и «Циндао» 1:0.

    Первое поражение было в прошлом туре, когда «Гуанчжоу Сити» проиграл «Шеньчжэню» 2:4.

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    Команда из Гуанчжоу проигрывала с трех из четырех поединков дома.

    «Цанчжоу Майти Лайонс»

    Для гостей сезон начался неудачно. Они еще ни разу не выиграли в чемпионате. В итоге команда занимает последнее 8 место в группе А.

    «Цанчжоу Майти Лайонс» набрал всего 2 очка благодаря двум ничьим. Эти результаты коллектив добыл в играх против «Чунцин Лянцзян Атлетик» (2:2) и «Хэнань Суншань Лунмэн» (0:0).

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  • 10/05/2021

    • На старте сезона «Юнчан Хиллс» проиграли 1:2 «Циндао» и с результатом 0:2 уступили «Гуанчжоу ФК».

    В восьми выездных матчах Суперлиги у «Цанчжоу Майти Лайонс» выиграл только два раза.

    Прогноз и ставка

    С небольшим перевесом по коэффициентам «Гуанчжоу Сити» является фаворитом — 2.28 и 3.25 соответственно. На ничью в матче предлагают коэффициент 3.30.

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    Гости еще ни разу не выигрывали со старта сезона, тогда как хозяева уже дважды испытали вкус побед.

    С учетом Кубка 5 из 6 матчей «Гуанчжоу Сити» заканчивались с тоталом больше 2.5. Предлагаем ставку на двойной исход — П1 и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.50.

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