Московский «Локомотив» сыграет против самарских «Крыльев Советов» в финале Кубка России. Матч состоится 12 мая в Нижнем Новгороде, начало — в 20:00 мск. «Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Локомотив» выдал невероятную серию побед после зимней паузы, но очень похоже на то, что команда подустала.

В минувшую субботу «железнодорожники» провели невыразительный матч с «Динамо», который завершился вничью 0:0. Один из тех случаев, когда после игры и вспомнить нечего.

Ну а перед этим «Локомотив» врезался в «Зенит». В Санкт-Петербурге команда Марко Николича проиграла со счетом 1:6. Тут, как говорится, без комментариев.

Однако первые проблемы появились еще раньше, просто на это никто не обратил внимание. «Локо» в конце апреля пропустил два мяча в игре с «Тамбовом». И забил, правда, немало (пять раз), но два гола от «Тамбова» — это перебор для команды, которая хочет играть в Лиге чемпионов. По всей видимости, это усталость.

«Крылья Советов»

Тем временем о «Крыльях» сейчас говорят не меньше, чем о местных топ-клубах. Во-первых, самарская команда возвращается в элитный дивизион, а во-вторых — ее нападающий забил за сезон в ФНЛ 40 мячей! Про Ивана Сергеева, наверное, уже все слышали. Этот парень обновил рекорд ФНЛ по голам за один сезон.

В ФНЛ «Крылья Советов» забили 99 мячей в 41 матче, при этом пропустив лишь 26.

Кроме того, в этом году самарский клуб до сих пор не потерпел ни одного поражения, хотя в Кубке России его соперниками были команды из РПЛ.

Все прогнозы на футбол

В 1/8 финала «Крылья» разгромили «Химки» (4:0), в четвертьфинале им удалось обыграть «Динамо» (2:0), а в полуфинале — «Ахмат». В матче с грозненским клубом все решилось только в серии пенальти. Но показательно, что «Крылья» ни разу не пропустили в матчах против команд из Премьер-лиги.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что предстоящий финал будет не очень результативным. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.34.

В игре за трофей действительно глупо ждать зрелищного футбола. Здесь никто не будет рисковать. Соответственно, велика вероятность, что все может решить один гол.

И к слову, не факт, что его забьет «Локомотив». Матчи с «Динамо», «Химками» и «Ахматом» показали, что талантливый состав «Крыльев» уже сейчас может на равных играть с далеко не самыми слабыми представителями РПЛ.

В общем, 0:0 после перерыва, а во втором тайме кто-то забьет единственный, победный гол .

Ставка — тотал первого тайма меньше 0,5 за 2.62.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал матча меньше 2,0 за 2.21.