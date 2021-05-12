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    Сохранит ли «Сельта» шансы на еврокубки?

    «Сельта» — «Хетафе». Прогноз (к. 3.20) и ставки на чемпионат Испании 12 мая 2021 года

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    «Сельта» идет на восьмом месте
    «Сельта» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:00 мск. «Сельта» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Мая 2021 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 21:00 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Сельта»

    «Сельта» перед стартом данного тура занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 47 очков и еще сохраняет шансы на еврокубки.

    В позапрошлом туре первенства клуб из Виго у себя дома принимал «Леванте» и победил со счетом 2:0, забив оба гола после перерыва.

    В минувшем туре первенства галисийцы на выезде победили «Вильярреал» со счетом 4:2. Это была третья подряд победа для коллектива в чемпионате.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Перед этим у «небесно-голубых» была 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой они дважды уступили в результативных встречах с разницей в один матч и раз сыграли вничью.

    «Хетафе»

    «Хетафе» с 34 набранным баллом идет на 15 строке в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на четыре балла.

    Последнюю на сегодня победу «городские» одержали на выезде против «Уэски» (2:0) три тура назад. Этой викторией они прервали безвыигрышную серию из семи матчей, где было четыре ничьи и три фиаско.

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    • В прошлых двух поединках Примеры клуб из пригорода Мадрида потерпел поражения. Сперва он уступил на выезде «Вильярреалу» (0:1) и дома «Эйбару» (0:1).

    Победить «синие» смогли всего лишь дважды в 17 предыдущих матчах в чемпионата Испании. Другая виктория зафиксирована еще в конце зимы, когда они дома разгромили «Валенсию» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — «Сельта» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,20.

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