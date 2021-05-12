В среду, 12 мая, в рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» в домашнем поединке сразится с «Беневенто». Начало встречи — в 21:45 по мск. «Аталанта» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

За три тура до завершения чемпионата «Аталанта» делит второе место с «Миланом» и находится в трех очках от пятой позиции, еще не гарантировав себе попадание в Лигу чемпионов.

В рамках Серии А у коллектива из Бергамо 9-матчевая беспроигрышная серия , в которой он две игры свел вничью (оба раза на выезде), а в остальных семи встречах вышел победителем.

Несколько дней тому назад «боги» разгромили на выезде уже вылетевшую «Парму» со счетом 5:2, а туром ранее они не смогли на выезде справиться с «Сассуоло», сыграв 1:1.

Все прогнозы на Серию А

В родных стенах «Аталанта» в последних шести поединках первенства. Причем в пяти из шести этих встреч она забивала минимум по три гола.

«Беневенто»

«Беневенто» ведет борьбу за выживание и сейчас идет на третьем месте с конца в турнирной таблице, уступая 17 безопасной позиции всего лишь три очка.

В своей последней проведенной игре «ведьмы» потерпели домашнее фиаско от «Кальяри» со счетом 1:3, что стало для них третьим поражением подряд, а не могут выиграть они уже семь поединков кряду , набрав за это время лишь два балла.

Отметим, что у команда Филиппо Индзаги только одна виктория в рамках Серии А в последних 19 встречах. Правда, случилась она на выезде над самим «Ювентусом» (1:0) 21 марта.

У «Бенневенто» всего лишь одна выездная виктория за минувшие девять игр чемпионата. Еще в этот период коллектив трижды сыграл вничью и потерпел пять поражений.

В рамках Серии А «Аталанта» выиграла все три матча у «Беневенто» . В первом круге этого первенства бергамцы победили 4:1.

Прогноз и ставка на «Аталанта» — «Беневенто»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аталанты» — 1.22, победа «Беневенто» — 14.00, ничья — 7.90.

Стремящаяся в Лигу чемпионов «Аталанта» в родных стенах наверняка уничтожит одного из претендента на вылет, который к тому же в последнее время только проигрывает.