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    Бергамцы приблизят вылет «ведьм»

    «Аталанта» — «Беневенто». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, Чемпионат Италии, 12 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Беневенто»
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    Руслан Малиновский
    В среду, 12 мая, в рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» в домашнем поединке сразится с «Беневенто». Начало встречи — в 21:45 по мск. «Аталанта» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Мая 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 21:45 Беневенто Беневенто
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
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    «Аталанта»

    За три тура до завершения чемпионата «Аталанта» делит второе место с «Миланом» и находится в трех очках от пятой позиции, еще не гарантировав себе попадание в Лигу чемпионов.

    В рамках Серии А у коллектива из Бергамо 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой он две игры свел вничью (оба раза на выезде), а в остальных семи встречах вышел победителем.

    Несколько дней тому назад «боги» разгромили на выезде уже вылетевшую «Парму» со счетом 5:2, а туром ранее они не смогли на выезде справиться с «Сассуоло», сыграв 1:1.

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    В родных стенах «Аталанта» в последних шести поединках первенства. Причем в пяти из шести этих встреч она забивала минимум по три гола.

    «Беневенто»

    «Беневенто» ведет борьбу за выживание и сейчас идет на третьем месте с конца в турнирной таблице, уступая 17 безопасной позиции всего лишь три очка.

    В своей последней проведенной игре «ведьмы» потерпели домашнее фиаско от «Кальяри» со счетом 1:3, что стало для них третьим поражением подряд, а не могут выиграть они уже семь поединков кряду, набрав за это время лишь два балла.

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    • Отметим, что у команда Филиппо Индзаги только одна виктория в рамках Серии А в последних 19 встречах. Правда, случилась она на выезде над самим «Ювентусом» (1:0) 21 марта.

    У «Бенневенто» всего лишь одна выездная виктория за минувшие девять игр чемпионата. Еще в этот период коллектив трижды сыграл вничью и потерпел пять поражений.

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    В рамках Серии А «Аталанта» выиграла все три матча у «Беневенто». В первом круге этого первенства бергамцы победили 4:1.

    Прогноз и ставка на «Аталанта» — «Беневенто»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аталанты» — 1.22, победа «Беневенто» — 14.00, ничья — 7.90.

    Стремящаяся в Лигу чемпионов «Аталанта» в родных стенах наверняка уничтожит одного из претендента на вылет, который к тому же в последнее время только проигрывает.

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