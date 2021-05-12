«Аталанта»
За три тура до завершения чемпионата «Аталанта»
В рамках Серии А у коллектива из Бергамо
Несколько дней тому назад «боги» разгромили на выезде уже вылетевшую «Парму» со счетом 5:2, а туром ранее они не смогли на выезде справиться с «Сассуоло», сыграв 1:1.
В родных стенах «Аталанта» в последних шести поединках первенства. Причем в пяти из шести этих встреч она забивала минимум по три гола.
«Беневенто»
«Беневенто» ведет борьбу за
В своей последней проведенной игре «ведьмы» потерпели домашнее фиаско от «Кальяри» со счетом 1:3, что стало для них третьим поражением подряд, а
Отметим, что у команда Филиппо Индзаги только одна виктория в рамках Серии А в последних 19 встречах. Правда, случилась она на выезде над самим «Ювентусом» (1:0) 21 марта.
У «Бенневенто» всего лишь одна выездная виктория за минувшие девять игр чемпионата. Еще в этот период коллектив трижды сыграл вничью и потерпел пять поражений.
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Прогноз и ставка на «Аталанта» — «Беневенто»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аталанты» — 1.22, победа «Беневенто» — 14.00, ничья — 7.90.
Стремящаяся в Лигу чемпионов «Аталанта» в родных стенах наверняка уничтожит одного из претендента на вылет, который к тому же в последнее время только проигрывает.