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    Останется ли «Фенербахче» в чемпионской гонке?

    «Фенербахче» — «Сивасспор». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Суперлига, 11 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Сивасспор»
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    «Фенербахче» идет на втором месте
    «Фенербахче» сыграет на своем поле с «Сивасспором» в рамках 41-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 11 мая, начало — в 20:30 мск. «Фенербахче» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» теоретически еще может догнать лидера «Бешикташ». Отрыв «Орлов» от земляков-конкурентов составляет два очка.

    Сейчас в активе у «Фенербахче» 79 зачетных баллов. Причем на один пункт отстает еще один гранд турецкого футбола «Галатасарай».

    Поединок за два тура до этого получился неудачным. На выезде «Канарейки» не сумели одолеть «Аланияспор» (0:0).

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    После этого коллектив одержал две победы. Сперва он победил дома «Эрзурумспор» (3:1), после чего — на выезде «Анкарагюджю» (2:1).

    «Сивасспор»

    «Сивасспор» с 59 набранными баллами находится на шестой позиции. Команда на два очка опережает «Аланьяспор», поэтому может финишировать ниже в таблице.

    Клуб уже не имеет существенных турнирных задач на оставшиеся два тура. Ему уже не удастся попасть в еврокубки, отставание до которого составляет восемь пунктов.

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    • Тем не менее, фавориту стоит опасаться своего соперника, ведь тот не знает поражений с 11 февраля 2021 года, когда он проиграл «Антальяспору» (0:1) в кубке страны.

    В чемпионате же Турции коллектив не проигрывает с 31 января 2021 года. Тогда его победил уже упомянутый выше «Аланьяспор» (1:3) на выезде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Фенерабахче» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.

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