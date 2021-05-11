«Бешикташ»
За два тура до завершения турецкой Суперлиги «Бешикташ»
В минувшем туре чемпионата страны «черные орлы» проиграли в дерби «Галатасараю» на его поле со счетом 1:3. Этим фиаско они
В этот удачный период стамбульский коллектив дважды сыграл вничью и пять поединков выиграл. Три из викторий состоялись перед поражением. Среди них стоит выделить домашний разгром над «Хатайспором» со счетом 7:0.
Сейчас у «Бешикташа»
«Фатих Карагюмрюк»
Новичок элитного дивизиона неплохо провел свой сезон. В данный момент он идет в турнирной таблице на
В минувшем туре Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» на своей арене разгромил «Генчлербирлиги» со счетом 5:1, тем самым
В этот неудачный для себя период «красно-черные» потерпели два выездных поражения, а также трижды сыграли вничью. Два из мировых результата были домашними, а еще один — в дерби с «Галатасараем» на его поле (1:1).
В последнее время в гостях столичная команда выступает неважно, имея на текущий момент 7-матчевую серию без выигрышей, где трижды сыграла вничью и четыре раза уступила.
В первом круге «Бешикташ» разгромил «Карагюмрюк» не его территории со счетом 4:1.
Прогноз и ставка на «Бешикташ» — «Фатих Карагюмрюк»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бешикташа» — 1.28, победа «Фатих Карагюмрюк» — 11.00, ничья — 5.66.
Прогнозируем, что «черные орлы» добудут уверенную викторию над своим оппонентам и сохранят за собой первую позицию. Наша ставка на этот поединок — П1 с форой (-1,5).