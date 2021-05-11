Во вторник, 11 мая, в 41-м туре турецкой Суперлиги «Бешикташ» в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» примет «Фатих Карагюмрюк». Встреча начнется в 20:30 по мск. «Бешикташ» — «Фатих Карагюмрюк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

За два тура до завершения турецкой Суперлиги «Бешикташ» идет во главе турнирной таблицы , оторвавшись от ближайшего преследователя всего на два очка.

В минувшем туре чемпионата страны «черные орлы» проиграли в дерби «Галатасараю» на его поле со счетом 1:3. Этим фиаско они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию.

В этот удачный период стамбульский коллектив дважды сыграл вничью и пять поединков выиграл. Три из викторий состоялись перед поражением. Среди них стоит выделить домашний разгром над «Хатайспором» со счетом 7:0.

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Сейчас у «Бешикташа» 8-матчевая домашняя серия без фиаско . В этот период коллектив два раза делил очки со своими оппонентами и добился шести победных результатов.

«Фатих Карагюмрюк»

Новичок элитного дивизиона неплохо провел свой сезон. В данный момент он идет в турнирной таблице на девятом месте и ниже особо уже не опустится.

В минувшем туре Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» на своей арене разгромил «Генчлербирлиги» со счетом 5:1, тем самым прервав свою 5-матчевую безвыигрышную серию .

В этот неудачный для себя период «красно-черные» потерпели два выездных поражения, а также трижды сыграли вничью. Два из мировых результата были домашними, а еще один — в дерби с «Галатасараем» на его поле (1:1).

В последнее время в гостях столичная команда выступает неважно, имея на текущий момент 7-матчевую серию без выигрышей, где трижды сыграла вничью и четыре раза уступила.

В первом круге «Бешикташ» разгромил «Карагюмрюк» не его территории со счетом 4:1.

Прогноз и ставка на «Бешикташ» — «Фатих Карагюмрюк»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бешикташа» — 1.28, победа «Фатих Карагюмрюк» — 11.00, ничья — 5.66.

Прогнозируем, что «черные орлы» добудут уверенную викторию над своим оппонентам и сохранят за собой первую позицию. Наша ставка на этот поединок — П1 с форой (-1,5).