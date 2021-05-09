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    «Молотобойцы» и «ириски» соорудят голевой бартер?

    «Вест Хэм» — «Эвертон». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, АПЛ, 9 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Эвертон»
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    Джесси Лингард
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 мая, начало — в 18:30 мск. «Вест Хэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» нынешний сезон проводит потрясающе, чего с командой не случалось давно. Нынешнее 5 место для клуба — почти выдающийся результат.

    Команда набрала 58 очков, но еще может побороться за место в зоне Лиги чемпионов. Правда, с обороной у «Вест Хэма» не все ладно — пропущено 44 гола в 34 матчах.

    В минувшем туре команда добыла три очка. На выезде «Вест Хэм» расписал вырвал победу у «Бернли» (1:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    В поединках против «Эвертона» молотобойцы неизменно испытывают трудности. Из пяти последних очных свиданий «ириски» выиграли в трех при одной виктории лондонцев.

    «Эвертон»

    «Эвертон» находится на 8 месте в турнирной таблице АПЛ. Причем шансы на попадание в еврокубки еще не потеряны.

    «Ириски» дома в драматичной встрече уступили «Астон Вилле» (1:2). Да уж, не хватает команде Карло Анчелотти игровой стабильности.

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  • 03/05/2021

    • В активе у «Эвертона» сейчас 52 заработанных балла. Отставание от идущего на 6 строчке «Тоттенхэма» составляет 4 очка, и это за 4 тура до конца чемпионата.

    При таком мощном кадровом подборе, «Эвертон» все никак не вклинится в борьбу за самые высокие места. Да и с атакой у команды не ладится: только 45 мячей в 33 встречах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.28, на ничью за 3.45, а на «Эвертон» — за 3.25.

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    Хозяева проводят отличный сезон, и намереваются попасть в зону Лиги чемпионов.

    «Эвертон» нестабилен, но в отдельно взятых поединках способен показать отличную игру и результат.

    В составах обеих команд имеется ряд сильных атакующих исполнителей, которые наверняка скажут свое веское слово. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.71.

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