В воскресенье, 9 мая, «Валенсия» на своем поле примет «Вальядолид» в рамках 35-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Месталья», начнется в 17:15 по московскому времени. «Валенсия» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия» занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 36 очков.

«Летучие мыши» в национальном первенстве одержали восемь побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

С начала апреля команда разошлась миром с «Сосьедадом» (2:2), «Бетисом» (2:2) и «Алавесом» (1:1), а также уступила «Кадису» (1:2), «Осасуне» (1:3) и «Барселоне» (2:3).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Серьезных кадровых проблем у «Валенсии» в настоящее время нет.

«Вальядолид»

«Вальядолид» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 31 баллом.

На счету «бело-фиолетовых» пять побед, 16 ничьих и 13 поражений в 34 сыгранных турах.

В четырех предыдущих матчах подопечные Серхио Гонсалеса поделили очки с «Эльче» (1:1), «Кадисом» (1:1), «Атлетиком» (2:2) и «Бетисом» (1:1).

После травм у «Вальядолида» восстанавливаются Рауль Гарсия, Фабиан Орельяна и Луис Перес.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Валенсии» — 2.08, победа «Вальядолида» — 4.00, ничья — 3.30.

«Летучие мыши» не побеждают с конца марта, однако подобная серия «бело-фиолетовых» длится еще дольше, так что в этом плане команда Воро выглядит предпочтительнее.

Кроме того, на своем поле хозяева проиграли лишь один из пяти последних матчей, в котором, к слову, все-таки дали бой «Барселоне».

«Вальядолид» побеждает крайне редко, особенно на выезде. Да, он способен зацепиться за ничью, но нам кажется, что валенсийцы все же сломят сопротивление противника. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также рекомендуем присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Валенсии" больше 1,5» за 2.12. С атакой у «летучих мышей», как правило, все в порядке, а вот для набора трех очков нужно полагаться и на надежность в обороне.