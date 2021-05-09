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    Шоу от монегасков заказывали?!

    «Реймс» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Лига 1, 9 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Монако»
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    Александр Головин
    «Реймс» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 мая, начало — в 18:05 мск. «Реймс» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реймс»

    «Реймс» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Нынешнее 11 место для клуба — не самый выдающийся результат.

    Команда набрала 42 очка, но еще может побороться за место в десятке. Правда, с атакой у «Реймса» серьезные проблемы — всего 41 гол в 35 матчах.

    В минувшем туре команда добыла один балл. На выезде «Реймс» расписал мировую с «Нимом» (2:2).

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    В поединке первого круга верх была зафиксирована боевая ничья (2:2). Причем «Реймс» по ходу встречи вел 0:2, но монегаскам удалось спасти поединок.

    «Монако»

    «Монако» находится на 3 месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Причем шансы на чемпионский титул еще не потеряны…

    …Но они крайне упали в минувшем туре. Монегаски дома в драматичной встрече уступили «Лиону» (2:3), хотя до того имели приятную серию из 4 поражений подряд.

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  • 03/05/2021

    • В активе у «Монако» сейчас 71 заработанный балл. Отставание от идущего на 2 строчке ПСЖ составляет 4 очка, и это за 3 тура до окончания чемпионата.

    Никто не сомневается, что «Монако» будет бороться до последнего. Как минимум, за то, чтобы сохранить за собой 3 место, ведь «Лион» активно наступает на пятки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.41, на ничью за 4.70, а на «Реймс» — за 8.70.

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    Хозяева уже ни за что не борются, так что спокойно доигрывают оставшиеся матчи.

    «Монако» намеревается, как минимум, сохранить текущие позиции, так что наверняка будет действовать активно.

    И по составу, и по игре монегаски имеют преимущество, которое наверняка воплотят в голы. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.82.

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