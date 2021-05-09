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    «Реал» и «Севилья» снова «засушат» игру?

    «Реал» — «Севилья». Прогноз и ставки (к. 4.25) на чемпионат Испании по футболу 9 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Севилья»
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    В Ла Лиге больше одного мяча за игру «Реал» последний раз пропускал еще в конце января
    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 мая в Мадриде, начало — в 22:00 мск. «Реал» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реал»

    «Реал» на этой неделе провел тяжелейший матч против «Челси» (0:2). Вопреки ожиданиями, «Мадрид» на фоне соперника выглядел посредственно, мягко говоря. Как правильно заметил бывший форвард сборной Англии Гари Линекер, такого слабого «Реала» давно никто не видел.

    Однако сезон «Королевского клуба» рано называть провальным. У команды Зинедина Зидана еще есть шанс выиграть чемпионат Испании.

    За четыре тура до финиша «Реал» вместе с «Барселоной» отстает на два очка от «Атлетико». Отрыв от «Севильи» составляет четыре очка.

    Беспроигрышная серия «Реала» в Ла Лиге составляет уже 14 матчей — 10 побед и четыре ничьих.

    Интересно, что в чемпионате больше одного мяча за игру «Реал» последний раз пропускал еще в конце января. Кроме того, на этом отрезке «Мадрид» лишь в двух матчах смог забить больше двух мячей.

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    • В рамках Ла Лиги «Реал» на своем поле больше двух мячей последний раз забивал еще в середине декабря.

    «Севилья»

    «Севилья» могла до предела закрутить интригу за титул, но в начале недели неожиданно проиграла «Атлетику» — 0:1.

    Это было первое поражение «Севильи» в чемпионате за последние несколько месяцев.

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    Как и в случае с «Реалом», матчи с участием команды Хулена Лопетеги редко бывают результативными. Можно вспомнить разве что победу над «Сельтой» со счетом 4:3 или матч с «Гранадой», где «Севилья» выиграла 2:1.

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    • Но все же у «Севильи» побольше матчей, где было забито хотя бы три мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры сомневаются, что в этом матче будет забито больше двух мячей. На «верх» (тотал больше 2,5) можно поставить за 1.96.

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    В первом круге «Севилья» проиграла «Реалу» на своем поле со счетом 0:1. И маловероятно, что на этот раз команды устроят голевую перестрелку.

    Суеты, как обычно, будет много, а голов — мало. Сложно сказать, что произошло (и происходит), но «Реал» совершенно разучился забивать.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 2.03.

    Также можно рассмотреть опасную, но вполне проходимую ставку на тотал меньше 0,5 в интервале с 1 по 60 минуту матча за 4.25. Все решится на последних минутах. Ну или не решится, и эта история закончится вничью 0:0.

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