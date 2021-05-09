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    Удержится ли «Айнтрахт» в зоне Лиги чемпионов?

    «Айнтрахт» — «Майнц». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 9 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Майнц»
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    «Айнтрахт» занимает 4-е место
    В воскресенье, 9 мая, «Айнтрахт» на своем поле примет «Майнц» в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на арене «Дойче Банк Парк», начнется в 16:30 по московскому времени. «Айнтрахт» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Мая 2021 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 16:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.20
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  • 4.30
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» Франкфурт имеет все шансы пробраться в четверку лучших команд Бундеслиги. Сейчас отставание от «Вольфсбурга» минимальное — один балл.

    В трех предыдущих турах коллектив потерпел два поражения — от «Гладбаха» (0:4) и «Байера» (1:3). Поэтому отрыв от пятой строчки составляет один пункт.

    Любопытно, что до этого конфуза «Орлы» добыли три победы кряду. Посему их ожидает жаркие три матча на финише.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В позапрошлом туре франкфуртский клуб на своем поле переиграл «Аугсбург» (2:0), что и удержало клуб в зоне Лиги чемпионов.

    «Майнц»

    С 35 набранными очками после 31 проведеннй игре «Майнц» идет на 12 месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея запас перед опасной зоной в пять пунктов.

    «Карнавальщики» ударно проводят заключительный этап сезона, не проигрывая в последних восьми встречах. За этот удачный период они добились пяти викторий и трижды сыграли вничью.

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    • В позапрошлом туре «красно-белые» сенсационно на своей территории обыграли саму «Баварию» со счетом 2:1, что стало для них третьей викторий подряд. Правда, все они были с разницей в один мяч.

    Победная серия прервалась в минувшем поединке чемпионата Германии, где взять лишь один балл сопернику позволила «Герта».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — обе забьют без ничьей за 2,15.

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