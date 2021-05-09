В воскресенье, 9 мая, «Айнтрахт» на своем поле примет «Майнц» в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на арене «Дойче Банк Парк», начнется в 16:30 по московскому времени. «Айнтрахт» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» Франкфурт имеет все шансы пробраться в четверку лучших команд Бундеслиги. Сейчас отставание от «Вольфсбурга» минимальное — один балл.

В трех предыдущих турах коллектив потерпел два поражения — от «Гладбаха» (0:4) и «Байера» (1:3). Поэтому отрыв от пятой строчки составляет один пункт.

Любопытно, что до этого конфуза «Орлы» добыли три победы кряду. Посему их ожидает жаркие три матча на финише.

Все прогнозы на Бундеслигу

В позапрошлом туре франкфуртский клуб на своем поле переиграл «Аугсбург» (2:0), что и удержало клуб в зоне Лиги чемпионов.

«Майнц»

С 35 набранными очками после 31 проведеннй игре «Майнц» идет на 12 месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея запас перед опасной зоной в пять пунктов.

«Карнавальщики» ударно проводят заключительный этап сезона, не проигрывая в последних восьми встречах. За этот удачный период они добились пяти викторий и трижды сыграли вничью.

В позапрошлом туре «красно-белые» сенсационно на своей территории обыграли саму «Баварию» со счетом 2:1, что стало для них третьей викторий подряд. Правда, все они были с разницей в один мяч.

Победная серия прервалась в минувшем поединке чемпионата Германии, где взять лишь один балл сопернику позволила «Герта».

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.

Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — обе забьют без ничьей за 2,15.