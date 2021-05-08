8 мая «Нью-Йорк Ред Буллс» сыграет с «Торонто» в рамках регулярного сезона МЛС. Место встречи — «Ред Булл Арена» в городе Харрисоне. Начало игры в 20:00 мск. «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Ред Буллс»

Перед стартом турнира хозяева провели два контрольных поединка в апреле. Они обыграли «Тампу-Бэй» 3:1 и сыграли вничью с «ДиСи Юнайтед» 1:1.

«Быки» плохо стартовали в новом чемпионате, начав с двух поражений. В первом матче они проиграли «Спортинг Канзас-Сити» 1:2, а после этого уступили «Гэлакси» 2:3.

После такого провального старта «Нью-Йорк Ред Буллс» опустился на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Все прогнозы на футбол

Только в третьем туре им удалось переиграть на своем поле «Чикаго Файр» с результатом 2:0, благодаря чему поднялся на 11 позицию.

«Торонто»

«Торонто» в минувшем для себя сезоне МЛС в регулярном чемпионате занял второе место в Восточной конференции.

Эта позиция позволила канадцам пробиться в плей-офф, где они сразу же проиграли, потерпев домашнее фиаско от «Нэшвиллу» со счетом 0:1.

После этого франчайз выступил в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Там в 1/8 финала он прошел мексиканский «Лено» с общим счетом 3:2, но уступил их соотечественникам из «Крус Асуль» (1:4).

В двух стартовых турах команда не смогла победить. После гостевого поражения от «Монреаля» (2:4) она сыграла вничью с «Ванкувером» (2:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен в 2,05.

Успех гостей оценивается в 3,50, ничья — в те же 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Нью-Йорк Ред Буллс» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.