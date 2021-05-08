«Нью-Йорк Ред Буллс»
Перед стартом турнира хозяева провели два контрольных поединка в апреле. Они обыграли «Тампу-Бэй» 3:1 и сыграли вничью с «ДиСи Юнайтед» 1:1.
«Быки» плохо стартовали в новом чемпионате, начав с двух поражений. В первом матче они проиграли «Спортинг Канзас-Сити» 1:2, а после этого уступили «Гэлакси» 2:3.
После такого провального старта «Нью-Йорк Ред Буллс» опустился на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.
Только в третьем туре им удалось переиграть на своем поле «Чикаго Файр» с результатом 2:0, благодаря чему поднялся на 11 позицию.
«Торонто»
«Торонто» в минувшем для себя сезоне МЛС в регулярном чемпионате занял второе место в Восточной конференции.
Эта позиция позволила канадцам пробиться в плей-офф, где они сразу же проиграли, потерпев домашнее фиаско от «Нэшвиллу» со счетом 0:1.
После этого франчайз выступил в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Там в 1/8 финала он прошел мексиканский «Лено» с общим счетом 3:2, но уступил их соотечественникам из «Крус Асуль» (1:4).
В двух стартовых турах команда не смогла победить. После гостевого поражения от «Монреаля» (2:4) она сыграла вничью с «Ванкувером» (2:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен в 2,05.
Успех гостей оценивается в 3,50, ничья — в те же 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Нью-Йорк Ред Буллс» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.