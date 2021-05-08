ЦСКА
ЦСКА за два тура до завершения сезона в РПЛ занимает в турнирной таблице шестое место. У «армейцев» по-прежнему есть шансы финишировать в топ-4 и получить пропуск в Лигу конференций.
Впрочем, последние результаты ЦСКА больше указывают на том, что он, в лучшем случае, останется на том же месте.
В прошлом туре команда Ивицы Олича не смогла обыграть «Уфу» (1:1), а перед этим уступила «Спартаку» и «Сочи».
ЦСКА ни разу не пропустил только в одном из семи предыдущих матчей РПЛ. В остальных же встречах на этом отрезке в ворота «армейцев» влетело 10 мячей. Примечательно, что
И также не стоит забывать про поражение от «Локомотива» в полуфинале Кубка России — 0:3. Пока что приглашение Олича сложно назвать удачным решением.
«Краснодар»
Тем временем «Краснодар» уже ни на что не рассчитывает. Задача максимально простая — достойно завершить сезон.
После смены главного тренера «Краснодар» провел четыре матча, в которых одержал одну победу. В конце апреля «быки» выиграли у «Рубина».
Но перед этим «Краснодар», который теперь возглавляет экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, провел очень качественный матч с «Зенитом» — ничья 2:2. Чемпион с трудом отыгрался с 0:2.
Но в любом случае, позитива пока что мало. В прошлом туре «Краснодар» проиграл «Сочи» — 1:3. После удаления Реми Кабелла команда Гончаренко попыталась вырвать победу даже вдесятером, но в итоге получила в свои ворота два мяча.
Ставка
Букмекеры уверены, что матч будет результативным. На общий тотал больше 2,5 можно поставить всего лишь за 1.65.
Пожалуй, да, в матче между командами, которые испытывают серьезные проблемы в обороне, скучно не будет. ЦСКА и «Краснодар» после зимней паузы так и не смогли наладить игру в защите.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.88.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.81.