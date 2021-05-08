Московский ЦСКА сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 мая, начало — в 19:30 мск. ЦСКА — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

ЦСКА за два тура до завершения сезона в РПЛ занимает в турнирной таблице шестое место. У «армейцев» по-прежнему есть шансы финишировать в топ-4 и получить пропуск в Лигу конференций.

Впрочем, последние результаты ЦСКА больше указывают на том, что он, в лучшем случае, останется на том же месте.

В прошлом туре команда Ивицы Олича не смогла обыграть «Уфу» (1:1), а перед этим уступила «Спартаку» и «Сочи».

ЦСКА ни разу не пропустил только в одном из семи предыдущих матчей РПЛ. В остальных же встречах на этом отрезке в ворота «армейцев» влетело 10 мячей. Примечательно, что ЦСКА пропустил даже от «Тамбова» .

И также не стоит забывать про поражение от «Локомотива» в полуфинале Кубка России — 0:3. Пока что приглашение Олича сложно назвать удачным решением.

«Краснодар»

Тем временем «Краснодар» уже ни на что не рассчитывает. Задача максимально простая — достойно завершить сезон.

После смены главного тренера «Краснодар» провел четыре матча, в которых одержал одну победу. В конце апреля «быки» выиграли у «Рубина».

Но перед этим «Краснодар», который теперь возглавляет экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, провел очень качественный матч с «Зенитом» — ничья 2:2. Чемпион с трудом отыгрался с 0:2.

Все прогнозы на РПЛ

Но в любом случае, позитива пока что мало. В прошлом туре «Краснодар» проиграл «Сочи» — 1:3. После удаления Реми Кабелла команда Гончаренко попыталась вырвать победу даже вдесятером, но в итоге получила в свои ворота два мяча.

Ставка

Букмекеры уверены, что матч будет результативным. На общий тотал больше 2,5 можно поставить всего лишь за 1.65.

Пожалуй, да, в матче между командами, которые испытывают серьезные проблемы в обороне, скучно не будет. ЦСКА и «Краснодар» после зимней паузы так и не смогли наладить игру в защите.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.88.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.81.