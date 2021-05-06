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    В Колумбии будет низовая встреча

    «Санта Фе» — «Ривер Плейт». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Кубок Либертадорес, 6 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Санта Фе» — «Ривер Плейт»
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    «Ривер Плейт»
    В третьем туре группового этапа Кубка Либертадорес колумбийский клуб «Санта Фе» на своем поле сыграет с аргентинским «Ривер Плейт». Игра пройдет 6 мая, начало — в 03:00 по мск. «Санта Фе» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Санта Фе»

    «Санта Фе» после двух туров группового этапа Кубка Либертадорес набрал всего одно очко и идет на третьем месте в турнирной таблице.

    На старте турнира коллектив из Боготы расписал выездную мировую с соотечественниками из «Хуниор», сыграв 1:1, а затем проиграл дома бразильскому «Флуминенсе» — 1:2.

    Накануне «кардиналы» прекратили борьбу в Апертуре чемпионата Колумбии, уступив на стадии четвертьфинала тому же «Хуниору», потерпев выездное фиаско 1:3 и расписав мировую в родных стенах — 0:0.

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    До этого последний раз «Санта Фе» играл в КЛ в сезоне 2018, заняв тогда третье место в группе, сыграв четырежды вничью при одной победе и ничьей.

    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» в минувшем розыгрыше Кубка Либертадорес добрался до полуфинала, где проиграл будущему победителю турнира бразильскому «Палмейрасу» — 0:3 и 2:0.

    В текущем розыгрыше континентального соревнования аргентинский коллектив после двух туров набрал четыре очка и идет вторым в группе. В первом туре он сыграл в гостях с «Флуминенсе» (1:1), а затем дома переиграл «Хуниор» со счетом 2:1.

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    • Непосредственно перед этой игрой «миллионеры» в Кубке Профессиональной Лиги Аргентины проиграли «Банфилду» (0:1), где они находятся на четвертом месте после 12 туров, уступая шесть очков лидеру.

    Между собой эти команды играли пять раз. В двух случаях выигрывал «Ривер Плейт», дважды они не выявили победителя и раз виктория досталась «Санта Фе».

    Прогноз и ставка на «Санта Фе» — «Ривер Плейт»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ривер Плейт» — 1.70, победа «Санта Фе» — 4.82, ничья — 3.84.

    Оба коллектива не отличаются высокой результативностью, так что от их очной встречи вполне можно ожидать низового исхода. Наш прогноз — ТМ 2,5.

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