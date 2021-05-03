В понедельник, 3 мая, в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» на своем поле сыграет с «Вурверхэмптоном». Начало — в 20:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Вурверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает предпоследнюю строчку. От спасительного 17 места команда отстает на девять очков, которые почти невозможно будет отыграть.

Апрельские матчи «дрозды» провели в целом неплохо , сперва поочередно обыграв в гостях 5:2 «Челси» и на своей территории «Саутгемптон» со счетом 3:0.

После чего они уступил на выезде «Лестеру» (0:3), а также неделю назад в гостях разошлись миром с «Астон Виллой», сыграв 2:2.

Все прогнозы на футбол

Только одну из последних шести встреч «Вест Бромвич» проиграл в родных стенах, еще дважды он победил и три поединка завершил мировыми исходами.

«Вурверхэмптон»

«Вулверхэмптон» с 41 баллом в данный момент находится на 12 позиции в турнирной таблице, уже не имея особой мотивации на сезон. Команде выше будет подняться сложно, да и существенно опуститься она не должна.

В предыдущем туре первенства страны «волки» на домашнем поле потерпели сокрушительное поражение от «Бернли» со счетом 0:4, что стало для них третьим фиаско за последние пять встреч.

Перед этим фиаско «оранжево-черные» поочередно одерживали минимальные победы над аутсайдерами «Фулхэмом» в гостях и «Шеффилдом Юнайтед» дома (по 1:0).

Вне родных стен «Вулверхэмптон» уступил всего лишь в одной встрече из последних пяти проведенных , еще дважды коллектив победил и столько же матчей свел вничью.

В первом круге «Вест Бромвич» на выезде переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2.

Прогноз и ставка на «Вест Бромвич» — «Вурверхэмптон»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Вулверхэмптона» — 2.76, победа «Вест Бромвича» — 2.87, ничья — 3.28.

В последнем отрезке эти коллективы забивают почти в каждой игре. Поэтому есть основания ожидать от данного сражения обмена результативными ударами.