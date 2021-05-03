ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Уфа»По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки Агуэро вдохновил «Сити» на важную победу«Манчестер Сити» близок к тому, о чем мы давно знаем Джордже Деспотович«Рубин» победил «Динамо». Казанцы сделали важный шаг на пути к еврокубкам
  • 06:00
    • Россия разгромила Чехию в заключительном матче группового этапа ЮЧМ
  • 06:47
    • Сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021
  • 23:55
    • «Лилль» обыграл «Ниццу» и вернул лидерство в чемпионате Франции
  • 23:51
    • «Реал» обыграл «Осасуну» в Мадриде
  • 23:44
    • «Милан» обыграл «Беневенто» и поднялся на второе место в Серии А
  • 23:38
    • «Боруссия» разгромила «Хольштайн» и вышла в финал Кубка Германии
  • 20:57
    • «Сочи» в большинстве обыграл «Краснодар»
    Все новости спорта

    «Дрозды» и «волки» забьют друг другу

    «Вест Бромвич» — «Вурверхэмптон». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Англии, 3 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вест Бромвич Прогнозы на Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Вурверхэмптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матеус Перейра
    В понедельник, 3 мая, в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» на своем поле сыграет с «Вурверхэмптоном». Начало — в 20:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Вурверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Мая 2021 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 20:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает предпоследнюю строчку. От спасительного 17 места команда отстает на девять очков, которые почти невозможно будет отыграть.

    Апрельские матчи «дрозды» провели в целом неплохо, сперва поочередно обыграв в гостях 5:2 «Челси» и на своей территории «Саутгемптон» со счетом 3:0.

    После чего они уступил на выезде «Лестеру» (0:3), а также неделю назад в гостях разошлись миром с «Астон Виллой», сыграв 2:2.

    Все прогнозы на футбол

    Только одну из последних шести встреч «Вест Бромвич» проиграл в родных стенах, еще дважды он победил и три поединка завершил мировыми исходами.

    «Вурверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» с 41 баллом в данный момент находится на 12 позиции в турнирной таблице, уже не имея особой мотивации на сезон. Команде выше будет подняться сложно, да и существенно опуститься она не должна.

    В предыдущем туре первенства страны «волки» на домашнем поле потерпели сокрушительное поражение от «Бернли» со счетом 0:4, что стало для них третьим фиаско за последние пять встреч.

  • «Манчестер Сити» близок к тому, о чем мы давно знаем
  • Реакция прессы на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»
  • Сегодня

    • Перед этим фиаско «оранжево-черные» поочередно одерживали минимальные победы над аутсайдерами «Фулхэмом» в гостях и «Шеффилдом Юнайтед» дома (по 1:0).

    Вне родных стен «Вулверхэмптон» уступил всего лишь в одной встрече из последних пяти проведенных, еще дважды коллектив победил и столько же матчей свел вничью.

    В первом круге «Вест Бромвич» на выезде переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2.

    Прогноз и ставка на «Вест Бромвич» — «Вурверхэмптон»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Вулверхэмптона» — 2.76, победа «Вест Бромвича» — 2.87, ничья — 3.28.

    В последнем отрезке эти коллективы забивают почти в каждой игре. Поэтому есть основания ожидать от данного сражения обмена результативными ударами.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Мухова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Оренбург — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Акрон — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Соболенко — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Химки — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шинник — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бордо — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Фучович — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вальядолид — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Плишкова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аякс — Эммен
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сассуоло — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     Артем Дзюба
  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
    • 14:56 26/04/2021     «Авангард» — чемпион
  • Месть Толчинского, успех Хартли. «Авангард» завоевал Кубок Гагарина
    • 01:15 29/04/2021
    «Вест Бромвич» — «Вурверхэмптон»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 03.05.2021. Прогнозы на футбол. «Дрозды» и «волки» забьют друг другу
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры