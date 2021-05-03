«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает предпоследнюю строчку. От спасительного 17 места команда отстает на девять очков, которые почти невозможно будет отыграть.
После чего они уступил на выезде «Лестеру» (0:3), а также неделю назад в гостях разошлись миром с «Астон Виллой», сыграв 2:2.
Только одну из последних шести встреч «Вест Бромвич» проиграл в родных стенах, еще дважды он победил и три поединка завершил мировыми исходами.
«Вурверхэмптон»
«Вулверхэмптон» с 41 баллом в данный момент находится на 12 позиции в турнирной таблице, уже не имея особой мотивации на сезон. Команде выше будет подняться сложно, да и существенно опуститься она не должна.
В предыдущем туре первенства страны «волки» на домашнем поле потерпели сокрушительное поражение от «Бернли» со счетом 0:4, что стало для них третьим фиаско за последние пять встреч.
Перед этим фиаско «оранжево-черные» поочередно одерживали минимальные победы над аутсайдерами «Фулхэмом» в гостях и «Шеффилдом Юнайтед» дома (по 1:0).
Вне родных стен «Вулверхэмптон»
В первом круге «Вест Бромвич» на выезде переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2.
Прогноз и ставка на «Вест Бромвич» — «Вурверхэмптон»
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Вулверхэмптона» — 2.76, победа «Вест Бромвича» — 2.87, ничья — 3.28.
В последнем отрезке эти коллективы забивают почти в каждой игре. Поэтому есть основания ожидать от данного сражения обмена результативными ударами.