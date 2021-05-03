«Сабадель»
«Сабадель» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. Сейчас коллектив с 37 пунктами идет на 20 месте в турнирной таблице, уступая спасительной 18 строке два балла.
«Арлекины» за последние 11 встреч чемпионата
Две из этих мировых были перед победой над островитянами, где «шерстяные» поочередно поделили очки дома с «Картахеной» (1:1) и на выезде с «Фуэнлабрадой» (2:2).
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» с 57 очками находится в данный момент на шестом месте, сильно отставая от первых двух строк, а седьмую позицию опережает всего на два балла.
«Пчелы» за минувшие десять встреч первенства потерпели два фиаско, а также в этот период они четыре раза сыграли вничью и добыли такое же количество виктории.
В минувшем туре «великаны» на своем поле не смогли справиться с аутсайдером «Альбасете», сыграв 2:2, тем самым продлив свою безвыигрышную серию до трех встреч (две мировые и одно фиаско).
Вне родных стен коллектив из Мадрида набрал 24 очка из 57, выиграв в шести встречах при таком же количестве мировых и фиаско, разница забитых и пропущенных — 17:17.
В первом круге «Райо» на своем поле обыграл «Сабадель» со счетом 2:1.
Прогноз и ставка на «Сабадель» — «Райо Вальекано»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Райо Вальекано» — 2.01, победа «Сабаделя» — 4.16, ничья — 3.24.
На своей арене «Сабадель»