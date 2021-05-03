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    «Арлекины» продолжат играть дома удачно

    «Сабадель» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Испании, 3 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сабадель» — «Райо Вальекано»
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    «Сабадель»
    В понедельник, 3 мая, в 37-м туре испанской Сегунды «Сабадель» на своем поле сыграет с «Райо Вальекано». Поединок начнется в 19:00 по мск. «Сабадель» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 03 Мая 2021 года
    Сабадель
  • Испания. Сегунда
    •  Сабадель 19:00 Райо Вальекано Райо Вальекано
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    «Сабадель»

    «Сабадель» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. Сейчас коллектив с 37 пунктами идет на 20 месте в турнирной таблице, уступая спасительной 18 строке два балла.

    «Арлекины» за последние 11 встреч чемпионата смогли одержать всего лишь две виктории, одна из которых состоялась в минувшем туре дома над «Мальоркой» (1:0). Также они четыре раза проиграли и шесть игр свели вничью.

    Две из этих мировых были перед победой над островитянами, где «шерстяные» поочередно поделили очки дома с «Картахеной» (1:1) и на выезде с «Фуэнлабрадой» (2:2).

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    У «Сабаделя» сейчас последняя домашняя статистика в лиге. Он победил только три раза, девять встреч завершил вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей в них составляет 16:19.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» с 57 очками находится в данный момент на шестом месте, сильно отставая от первых двух строк, а седьмую позицию опережает всего на два балла.

    «Пчелы» за минувшие десять встреч первенства потерпели два фиаско, а также в этот период они четыре раза сыграли вничью и добыли такое же количество виктории.

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    • В минувшем туре «великаны» на своем поле не смогли справиться с аутсайдером «Альбасете», сыграв 2:2, тем самым продлив свою безвыигрышную серию до трех встреч (две мировые и одно фиаско).

    Вне родных стен коллектив из Мадрида набрал 24 очка из 57, выиграв в шести встречах при таком же количестве мировых и фиаско, разница забитых и пропущенных — 17:17.

    В первом круге «Райо» на своем поле обыграл «Сабадель» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на «Сабадель» — «Райо Вальекано»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Райо Вальекано» — 2.01, победа «Сабаделя» — 4.16, ничья — 3.24.

    На своей арене «Сабадель» не проигрывает уже в десяти встречах подряд, правда, сыграв в девяти случаев вничью. Прогнозируем, что и сейчас «арлекины» не уступят.

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