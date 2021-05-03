В понедельник, 3 мая, в 37-м туре испанской Сегунды «Сабадель» на своем поле сыграет с «Райо Вальекано». Поединок начнется в 19:00 по мск. «Сабадель» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сабадель»

«Сабадель» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. Сейчас коллектив с 37 пунктами идет на 20 месте в турнирной таблице, уступая спасительной 18 строке два балла.

«Арлекины» за последние 11 встреч чемпионата смогли одержать всего лишь две виктории , одна из которых состоялась в минувшем туре дома над «Мальоркой» (1:0). Также они четыре раза проиграли и шесть игр свели вничью.

Две из этих мировых были перед победой над островитянами, где «шерстяные» поочередно поделили очки дома с «Картахеной» (1:1) и на выезде с «Фуэнлабрадой» (2:2).

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У «Сабаделя» сейчас последняя домашняя статистика в лиге . Он победил только три раза, девять встреч завершил вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей в них составляет 16:19.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» с 57 очками находится в данный момент на шестом месте, сильно отставая от первых двух строк, а седьмую позицию опережает всего на два балла.

«Пчелы» за минувшие десять встреч первенства потерпели два фиаско, а также в этот период они четыре раза сыграли вничью и добыли такое же количество виктории.

В минувшем туре «великаны» на своем поле не смогли справиться с аутсайдером «Альбасете», сыграв 2:2, тем самым продлив свою безвыигрышную серию до трех встреч (две мировые и одно фиаско).

Вне родных стен коллектив из Мадрида набрал 24 очка из 57, выиграв в шести встречах при таком же количестве мировых и фиаско, разница забитых и пропущенных — 17:17.

В первом круге «Райо» на своем поле обыграл «Сабадель» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на «Сабадель» — «Райо Вальекано»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Райо Вальекано» — 2.01, победа «Сабаделя» — 4.16, ничья — 3.24.