В понедельник, 3 мая, в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги сыграют тульский «Арсенал» и «Спартак» Игра пройдет в Туле, на стадионе «Арсенал», начало — в 16:30 по мск. «Арсенал» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

В конце марта подопечные Дмитрия Парфенова проиграли на выезде со счетом 0:2 грозненскому «Ахмату», а в начале апреля уступили в гостях екатеринбургскому «Уралу» (0:2).

Затем «оружейники» вылетели из Кубка России, проиграв в четвертьфинале ЦСКА (1:2). Серию поражений прервала домашняя победа над «Краснодаром» (1:0).

В последних матчах «Арсенал» дома разгромил «Тамбов» (4:0), а выезд в Ростов завершился поражением со счетом 0:1.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 27 туров РПЛ «Арсенал» с 23 очками на 13-м месте. Разница мячей 24-43, Сергей Ткачев забил 3 гола. Не сыграет дисквалифицированный Бурлак.

«Спартак»

В конце марта красно-белые в гостях победили «Динамо» (2:1) и дома разгромил екатеринбургский «Урал» (5:1).

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Затем подопечные Доменико Тедеско одолели на выезде «Ростов» (3:2) и в гостях проиграли в дерби с «Локомотивом» (0:2).

В последних матчах «Спартак» крупно проиграл дома «Уфе» (0:3), а затем одержал минимальную домашнюю победу в большинстве над ЦСКА (1:0).

После 27 туров «Спартак» с 50 очками на 3-м месте. Разница мячей 50-33, Лассон забил 13 голов, еще 12 у Соболева. Участие Бакаева, Жиго и Айртона под вопросом.

Ставка

На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.00, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Спартака» — 1.70.

В первом круге «Спартак» победил со счетом 2:1. В прошлом сезоне «Арсенал» на выезде победил 1:0, а дома проиграл 2:3.

«Спартак» в пяти последних выездах в Тулу трижды проиграл и дважды победил. Прогнозируем, что красно-белые не проиграют .

Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.81 и «тотал "Спартака" больше 1,5» за 1.73.