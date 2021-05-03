ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Локомотив»Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ Обамеянг принес победу гостям«Арсенал» озадачил «Вильярреал» своей победой Кай Хаверц«Челси» избежал ловушки «Фулхэма». Теперь можно подумать о «Реале»
  • 23:53
    • «Барселона» удержала победу над «Валенсией», Месси забил два мяча
  • 20:52
    • «Зенит» разгромил «Локо» и в третий раз подряд стал чемпионом России
  • 23:59
    • «Лион» в меньшинстве вырвал победу у «Монако»
  • 23:07
    • Хет-трик Бэйла помог «Тоттенхэму» разгромить «Шеффилд»
  • 20:03
    • Матч «МЮ» с «Ливерпулем» перенесен из-за протестов фанатов
  • 18:31
    • «Тамбов» проиграл «Ростову» и вылетел в ФНЛ
  • 18:04
    • «Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло», «Интер» стал чемпионом Италии
    Все новости спорта

    «Спартак» устроит перестрелку с «оружейниками» в Туле

    «Арсенал» — «Спартак». Ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат России, 3 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Арсенал Тула Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»
    В понедельник, 3 мая, в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги сыграют тульский «Арсенал» и «Спартак» Игра пройдет в Туле, на стадионе «Арсенал», начало — в 16:30 по мск. «Арсенал» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
    •

    «Арсенал»

    В конце марта подопечные Дмитрия Парфенова проиграли на выезде со счетом 0:2 грозненскому «Ахмату», а в начале апреля уступили в гостях екатеринбургскому «Уралу» (0:2).

    Затем «оружейники» вылетели из Кубка России, проиграв в четвертьфинале ЦСКА (1:2). Серию поражений прервала домашняя победа над «Краснодаром» (1:0).

    В последних матчах «Арсенал» дома разгромил «Тамбов» (4:0), а выезд в Ростов завершился поражением со счетом 0:1.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 27 туров РПЛ «Арсенал» с 23 очками на 13-м месте. Разница мячей 24-43, Сергей Ткачев забил 3 гола. Не сыграет дисквалифицированный Бурлак.

    «Спартак»

    В конце марта красно-белые в гостях победили «Динамо» (2:1) и дома разгромил екатеринбургский «Урал» (5:1).

  • Еще прогноз на «Спартак» потеряет очки в Туле?
  • «Спартак» потеряет очки в Туле?

    • Затем подопечные Доменико Тедеско одолели на выезде «Ростов» (3:2) и в гостях проиграли в дерби с «Локомотивом» (0:2).

    В последних матчах «Спартак» крупно проиграл дома «Уфе» (0:3), а затем одержал минимальную домашнюю победу в большинстве над ЦСКА (1:0).

  • Дерби с привкусом скандала. «Спартак» в большинстве одолел беззубый ЦСКА
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» в столичном дерби
  • 26/04/2021

    • После 27 туров «Спартак» с 50 очками на 3-м месте. Разница мячей 50-33, Лассон забил 13 голов, еще 12 у Соболева. Участие Бакаева, Жиго и Айртона под вопросом.

    Ставка

    На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.00, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Спартака» — 1.70.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В первом круге «Спартак» победил со счетом 2:1. В прошлом сезоне «Арсенал» на выезде победил 1:0, а дома проиграл 2:3.

    «Спартак» в пяти последних выездах в Тулу трижды проиграл и дважды победил. Прогнозируем, что красно-белые не проиграют.

    Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.81 и «тотал "Спартака" больше 1,5» за 1.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Харрис — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Циндао — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Эмбер — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Шарди — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Квитова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Жабер — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.58
  • Прогноз на матч Майнц — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сабадель — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сабаил — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Вурверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Барти — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Фенербахче — Эрзурум
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торино — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     «Авангард» — чемпион
  • Месть Толчинского, успех Хартли. «Авангард» завоевал Кубок Гагарина
    • 01:15 29/04/2021     «Барселона» — потенциальный лидер Примеры
  • «Барселона» подрежет Мадрид на финише
    • 05:24 27/04/2021
    «Арсенал» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 03.05.2021. Прогнозы на футбол. «Спартак» устроит перестрелку с «оружейниками» в Туле
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры