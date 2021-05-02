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    Отыграется ли «Рома» на генуэзцах за позор в Лиге Европы?

    «Сампдория» — «Рома». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Серии А 2 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Рома»
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    «Рома»
    В 34 туре итальянской Серии А «Сампдория» на стадионе «Олимпико» примет «Рому». Матч запланирован на 2 мая 21:45 мск. «Сампдория» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Мая 2021 года
    Сампдория
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  • Рим
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.65
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    «Сампдория»

    Генуэзцы закончили март домашней победой надо «Торино» (1:0), а апрель начали с того, что упустили на последних минутах выездную победу над «Миланом» (1:1).

    Затем подопечные Клаудио Раньери дома проиграли «Наполи» (0:2) и на своем поле одержали волевую победу над «Вероной» (3:1).

    В последних матчах «Сампдория» на выезде одолела «Кротоне» (1:0) и в гостях уступила «Сассуоло» (0:1).

    Все прогнозы на Серию А

    После 33 туров Серии А «Сампдория» на 10-м месте с 42 очками. Разница мячей 43-47, Фабио Куальярелла забил 11 голов, но не сыграет из-за травмы, как и Торрегросса, и Гастон Рамирес.

    «Рома»

    В начале апреля римляне не без труда прошли «Аякс» (2:1 в гостях, 1:1 дома) в 1/4 финала Лиги Европы, а между этими матчами победили «Болонью» в Серии А — 1:0.

    Затем «волки» в чемпионате Италии проиграли на выезде «Торино» (1:3) и на своем поле спаслись в матче с «Аталантой» (1:1).

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    • В последних матчах «Рома» на выезде уступили «Кальяри» (2:3) в Серии А, а в Лиге Европы была разгромлена «МЮ» со счетом 2:6.

    После 33 туров Серии А «Рома» с 55 очками на 7-м месте. Разница мячей 58-51, Жордан Верету забил 10 голов, еще 9 у Генриха Мхитаряна.

    Календарь и таблица Серии А

    Не сыграют травмированные Спинаццола, Дзаньоло, Эль-Шарави, Верету и Лопес.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сампдории» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Ромы» — 2.47.

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    В первом круге «Рома» победила дома со счетом 1:0. В прошлом сезоне «Сампдория» дома сыграла 0:0, а в гостях проиграла 1:2.

    Генуэзцы в пяти последних домашних матчах с римлянами дважды победили и дважды сыграли вничью. Прогнозируем, что «Сампдория» не проиграет.

    Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.58 и «Обе забьют» за 1.48.

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