2 мая «Нэшвилл» сыграет с «Интер Майами» в рамках регулярного сезона МЛС. Место встречи — «Ниссан Стэдиум» в городе Нэшвилл. Начало игры в 20:00 мск. «Нэшвилл» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» неплохо выступил в прошлой кампании регулярного чемпионата. Команда заняла седьмое место Восточной конференции и выиграла у грядущего соперника в стыковых матчах путевку в 1/8 финала.

Там клуб прошел только одну стадию, обыграв «Торонто» (1:0). В четвертьфинале он уже потерпел поражение от будущего чемпиона «Коламбус Крю».

В межсезонье франчайз провел лишь одну товарищескую встречу, которую выиграл. Поражение от коллектива из Теннесси потерпела «Тампа-Бэй Роудиз» (1:0).

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В регулярном чемпионата нового сезона МЛС команда пока не выигрывает, но в то же время и не проигрывает. С одинаковым счетом 2:2 она сыграла с «Цинциннати» и «Монреалем».

«Интер Майами»

«Интер Майами» в минувшем дебютном для себя сезоне МЛС в регулярном чемпионате занял десятое место в Восточной конференции, выиграв семь игр при 13 фиаско и трех ничьих.

Эта позиция позволила «цаплям» пробиться в квалификацию плей-офф, где они сразу же проиграли, потерпев выездное фиаско от «Нэшвилла» со счетом 0:3.

При подготовке к новому сезону коллектив Бекхэма успел провести всего лишь одну контрольную встречу, в которой проиграл «Тампа Бэй» (0:1) еще в конце марта.

Первые игры нового розыгрыша МЛС закончились для «Интер Майами» домашним фиаско от «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:3), а также гостевой победой над «Филадельфией Юнион» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют и более 2,5 голов за 2,20.