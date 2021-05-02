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    Одержит ли «Интер Майами» еще одну победу?

    «Нэшвилл» — «Интер Майами». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч МЛС 2 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Интер Майами»
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    2 мая «Нэшвилл» сыграет с «Интер Майами» в рамках регулярного сезона МЛС. Место встречи — «Ниссан Стэдиум» в городе Нэшвилл. Начало игры в 20:00 мск. «Нэшвилл» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 02 Мая 2021 года
    Нэшвилл
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    •  Нэшвилл 20:00 Интер Майами Интер Майами
  • Майами
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    «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» неплохо выступил в прошлой кампании регулярного чемпионата. Команда заняла седьмое место Восточной конференции и выиграла у грядущего соперника в стыковых матчах путевку в 1/8 финала.

    Там клуб прошел только одну стадию, обыграв «Торонто» (1:0). В четвертьфинале он уже потерпел поражение от будущего чемпиона «Коламбус Крю».

    В межсезонье франчайз провел лишь одну товарищескую встречу, которую выиграл. Поражение от коллектива из Теннесси потерпела «Тампа-Бэй Роудиз» (1:0).

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    В регулярном чемпионата нового сезона МЛС команда пока не выигрывает, но в то же время и не проигрывает. С одинаковым счетом 2:2 она сыграла с «Цинциннати» и «Монреалем».

    «Интер Майами»

    «Интер Майами» в минувшем дебютном для себя сезоне МЛС в регулярном чемпионате занял десятое место в Восточной конференции, выиграв семь игр при 13 фиаско и трех ничьих.

    Эта позиция позволила «цаплям» пробиться в квалификацию плей-офф, где они сразу же проиграли, потерпев выездное фиаско от «Нэшвилла» со счетом 0:3.

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    • При подготовке к новому сезону коллектив Бекхэма успел провести всего лишь одну контрольную встречу, в которой проиграл «Тампа Бэй» (0:1) еще в конце марта.

    Первые игры нового розыгрыша МЛС закончились для «Интер Майами» домашним фиаско от «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:3), а также гостевой победой над «Филадельфией Юнион» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют и более 2,5 голов за 2,20.

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