«Нэшвилл»
«Нэшвилл» неплохо выступил в прошлой кампании регулярного чемпионата. Команда заняла седьмое место Восточной конференции и выиграла у грядущего соперника в стыковых матчах путевку в 1/8 финала.
Там клуб прошел только одну стадию, обыграв «Торонто» (1:0). В четвертьфинале он уже потерпел поражение от будущего чемпиона «Коламбус Крю».
В межсезонье франчайз провел лишь одну товарищескую встречу, которую выиграл. Поражение от коллектива из Теннесси потерпела «Тампа-Бэй Роудиз» (1:0).
В регулярном чемпионата нового сезона МЛС команда пока не выигрывает, но в то же время и не проигрывает. С одинаковым счетом 2:2 она сыграла с «Цинциннати» и «Монреалем».
«Интер Майами»
«Интер Майами» в минувшем дебютном для себя сезоне МЛС в регулярном чемпионате занял десятое место в Восточной конференции, выиграв семь игр при 13 фиаско и трех ничьих.
Эта позиция позволила «цаплям» пробиться в квалификацию плей-офф, где они сразу же проиграли, потерпев выездное фиаско от «Нэшвилла» со счетом 0:3.
При подготовке к новому сезону коллектив Бекхэма успел провести всего лишь одну контрольную встречу, в которой проиграл «Тампа Бэй» (0:1) еще в конце марта.
Первые игры нового розыгрыша МЛС закончились для «Интер Майами» домашним фиаско от «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:3), а также гостевой победой над «Филадельфией Юнион» (2:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.
Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют и более 2,5 голов за 2,20.