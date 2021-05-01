«Альмерия»
«Альмерия» с 62 набранными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, отставая от второй позиции, дающей прямой билет в Примеру, на шесть баллов.
Андалузцы в отрезке последних семи встреч первенства добились всего лишь одной виктории, обыграв еще в конце марта на выезде «Малагу» со счетом 3:0. Также в этот период они четырежды сыграли вничью и потерпели три фиаско.
В минувшем туре чемпионата «красно-белые» на выезде расписали мировую с «Мирандесом» (1:1) в гостях. Этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию, в которой дважды уступили и два раза сыграли вничью.
18 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Альмерии» девять выигрышей, шесть мировых исхода и три поражения, разница мячей в них составляет 29:14.
«Овьедо»
С 42 очками «Овьедо» разместился на 14 позиции в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись всего лишь на пять пунктов от зоны вылета.
«Карбайонцы» только в одном из последних девяти матчей чемпионата смогли праздновать викторию. Состоялось это событие тур тому назад в Хихоне над местным «Спортингом» — 1:0.
Также «синие» в данном игровом отрезке пять встреч свели вничью и трижды были повержены. Одно из поражений пришлось на минувший игровой день, где они потерпели домашнее фиаско от «Жироны» — 0:1.
В 18 гостевых играх текущего первенства «Овьедо» добыл четыре победы, пять встреч закончил поверженным и девять игр завершил вничью, разница мячей — 14:16.
Игра первого круга принесла выездную викторию «Альмерии» (2:1), в прошлом сезоне андалузцы дома победили 2:0, а вне родных стен расписали мировую 0:0.
Прогноз и ставка на «Альмерия» — «Овьедо»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 1.98, победа «Овьедо» — 4.40, ничья — 3.20.
Обе команды переживают сейчас непростой период, но фактор родных стен и более опытный подбор футболистов должен помочь андалузцам добыть три очка. Наш прогноз и ставка — П1.