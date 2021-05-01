В 37-м туре второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене сразится с «Овьедо». Игра пройдет 1 мая, начало — в 19:15 по мск. «Альмерия» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия» с 62 набранными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, отставая от второй позиции, дающей прямой билет в Примеру, на шесть баллов.

Андалузцы в отрезке последних семи встреч первенства добились всего лишь одной виктории, обыграв еще в конце марта на выезде «Малагу» со счетом 3:0. Также в этот период они четырежды сыграли вничью и потерпели три фиаско.

В минувшем туре чемпионата «красно-белые» на выезде расписали мировую с «Мирандесом» (1:1) в гостях. Этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию, в которой дважды уступили и два раза сыграли вничью.

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18 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Альмерии» девять выигрышей, шесть мировых исхода и три поражения, разница мячей в них составляет 29:14.

«Овьедо»

С 42 очками «Овьедо» разместился на 14 позиции в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись всего лишь на пять пунктов от зоны вылета.

«Карбайонцы» только в одном из последних девяти матчей чемпионата смогли праздновать викторию. Состоялось это событие тур тому назад в Хихоне над местным «Спортингом» — 1:0.

Также «синие» в данном игровом отрезке пять встреч свели вничью и трижды были повержены. Одно из поражений пришлось на минувший игровой день, где они потерпели домашнее фиаско от «Жироны» — 0:1.

В 18 гостевых играх текущего первенства «Овьедо» добыл четыре победы, пять встреч закончил поверженным и девять игр завершил вничью, разница мячей — 14:16.

Игра первого круга принесла выездную викторию «Альмерии» (2:1), в прошлом сезоне андалузцы дома победили 2:0, а вне родных стен расписали мировую 0:0.

Прогноз и ставка на «Альмерия» — «Овьедо»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 1.98, победа «Овьедо» — 4.40, ничья — 3.20.

Обе команды переживают сейчас непростой период, но фактор родных стен и более опытный подбор футболистов должен помочь андалузцам добыть три очка. Наш прогноз и ставка — П1.