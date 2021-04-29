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    Смогут ли «Вильярреал» и «Арсенал» пробить «верх»?

    «Вильярреал» — «Арсенал». Ставка (к. 1.83) на футбол, полуфинал Лиги Европы, 29 апреля 2021 года

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    «Вильярреал» пропустил лишь два мяча в шести предыдущих матчах Лиги Европы
    Испанский «Вильярреал» сыграет на своем поле с лондонским «Арсеналом» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги Европы. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 22:00 мск. «Вильярреал» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 29 Апреля 2021 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 22:00 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» очень уверенно преодолел три предыдущих раунда плей-офф Лиги Европы.

    В 1/16 финала команда Унаи Эмери дважды выиграла у австрийского «Зальцбурга». До сих пор это был самый опасный соперник испанского клуба.

    Потом были два матча с киевским «Динамо» — и дома, и в гостях «Вильярреал» одержал победу со счетом 2:0.

    В четвертьфинале «Вильярреал» играл еще с одним «Динамо» — из Загреба. И в этом случае «желтая субмарина» тоже выиграла оба матча.

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    • В шести матчах плей-офф ЛЕ «Вильярреал» забил 11 мячей, а пропустил лишь дважды.

    «Арсенал»

    У «Арсенала» самым сложным был первый раунд. В 1/16 финала «канонирам» пришлось играть с «Бенфикой». В ответном матче все висело на волоске, но в итоге лондонский клуб организовал эффектный камбэк.

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    • С «Олимпиакосом» в 1/8 финала было полегче. Хотя после победы в первом матче, «Арсенал» расслабился и в ответной встрече на своем поле уступил 0:1. Но, к счастью, хватило запаса после игры в Греции.

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    Слегка поволноваться пришлось и в четвертьфинале. «Арсенал» не смог выиграть у пражской «Славии» в Лондоне — ничья 1:1 с пропущенным голом за секунды до финального свистка. Но в Праге команда Микеля Артеты не оставила шансов сопернику — 4:0. Три мяча были забиты еще к середине первого тайма.

    Ставка

    Букмекеры склоняются к тому, что игра будет осторожной и не очень результативной. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.08.

    И, пожалуй, да, с этим можно согласиться. Будет интенсивно, но результативно — вряд ли.

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    Впереди тактическое противостояние двух испанцев. Эмери, конечно, захочет доказать, что его полтора года назад несправедливо сделали главным виновником всех неудач «Арсенала», но сильно рисковать он точно не станет, тем более против хитрого Артеты.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.83.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма меньше 1,0 за 1.81.

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