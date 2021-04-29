«Вильярреал»
«Вильярреал» очень уверенно преодолел три предыдущих раунда плей-офф Лиги Европы.
В 1/16 финала команда Унаи Эмери дважды выиграла у австрийского «Зальцбурга». До сих пор это был самый опасный соперник испанского клуба.
Потом были два матча с киевским «Динамо» — и дома, и в гостях «Вильярреал» одержал победу со счетом 2:0.
В четвертьфинале «Вильярреал» играл еще с одним «Динамо» — из Загреба. И в этом случае «желтая субмарина» тоже выиграла оба матча.
В шести матчах плей-офф ЛЕ «Вильярреал» забил 11 мячей, а пропустил лишь дважды.
«Арсенал»
У «Арсенала» самым сложным был первый раунд. В 1/16 финала «канонирам» пришлось играть с «Бенфикой». В ответном матче все висело на волоске, но в итоге лондонский клуб организовал эффектный камбэк.
С «Олимпиакосом» в 1/8 финала было полегче. Хотя после победы в первом матче, «Арсенал» расслабился и в ответной встрече на своем поле уступил 0:1. Но, к счастью, хватило запаса после игры в Греции.
Слегка поволноваться пришлось и в четвертьфинале. «Арсенал» не смог выиграть у пражской «Славии» в Лондоне — ничья 1:1 с пропущенным голом за секунды до финального свистка. Но в Праге команда Микеля Артеты не оставила шансов сопернику — 4:0. Три мяча были забиты еще к середине первого тайма.
Ставка
Букмекеры склоняются к тому, что игра будет осторожной и не очень результативной. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.08.
И, пожалуй, да, с этим можно согласиться. Будет интенсивно, но результативно — вряд ли.
Впереди тактическое противостояние двух испанцев. Эмери, конечно, захочет доказать, что его полтора года назад несправедливо сделали главным виновником всех неудач «Арсенала»,
Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.83.
Также можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма меньше 1,0 за 1.81.