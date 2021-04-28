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    «Оренбург» продолжит держаться за прямую путевку в РПЛ

    «Чертаново» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч ФНЛ 28 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чертаново» — «Оренбург»
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    Игроки «Оренбурга»
    В 39 туре чемпионата России (ФНЛ) «Чертаново» сыграет с «Оренбургом» на стадионе «Спортивный городок Лужники» в Москве. Игра состоится 28 апреля в 19:00 мск. «Чертаново» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чертаново»

    «Чертаново» в следующем сезоне будет выступать в ПФЛ. Команда не смогла гарантировать себе прописку в ФНЛ. Сейчас у нее 26 очков и 21 место в таблице.

    Это неудивительно, поскольку «Чертаново» совсем мало побеждало в нынешнем сезоне — всего 7 побед и меньше только у «Шинника». Во второй его части коллектив еще не выигрывал — 9 поражений и 3 ничьи.

    Хозяева в последних турах проиграли «Балтике» 1:2, «Велесу» 2:4 и «СКА-Хабаровску» 0:4. Также была ничья с «Чайкой» 1:1.

    Прогнозы на ФНЛ

    К очередному домашнему матчу «Чертаново» подходит с серией из четырех поражений на своем поле подряд.

    «Оренбург»

    «Оренбург» достаточной серьезно вцепился в возможность сразу же вернуться в РПЛ. Команда идет сразу за лидером «Крыльями Советов» с 82 очками. Единственным оппонентом в борьбе за прямое попадание в РПЛ является «Нижний Новгород», который располагается на расстоянии одного пункта.

    В отличие от соперника, «Оренбург» чаще всего побеждает, потому набрал уже 24 победы в 38 турах чемпионата. К этой игре гости подошли с четырьмя успешными матчами подряд.

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    • С одинаковым счетом 2:1 «Оренбург» переиграл «Нижний Новгород» и «Енисей». Со счетом 5:2 команда разгромила «Спартак-2» и победила 3:0 «Чайку».

    Обязательно стоит учесть, что коллектив является лидером в рамках гостевых выступлений. За 19 матчей он набрал 41 очко и одержал 12 побед.

    Прогноз и ставка

    «Оренбург» заслужено считают фаворитом поединка. На его победу дают 1.30, тогда как на победу «Чертаново» букмекеры поставили коэффициент 9.80. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.10.

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    Игроки «Оренбурга» понимают, что расслабляться им рано и нужно набирать пункты, поскольку «Нижний Новгород» пока что навязывает борьбу за прямой выход в РПЛ.

    Учитывая результаты «Чертаново», победа «Оренбурга» в этом случае является наиболее вероятным исходом. В прошлый раз гости выиграли 3:1. Можно поставить на победу «Оренбурга» с форой -1.5 (коэфф. 1.91).

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