Во вторник, 27 апреля, «Реал» на своем поле примет «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», начнется в 22:00 по московскому времени. «Реал» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» на стадии плей-офф Лиги чемпионов успел пройти «Аталанту» (1:0 и 3:1), а также «Ливерпуль» (3:1 и 0:0).

В турнирной таблице Примеры мадридцы занимают второе место, набрав 71 очко в 33 турах, что на два балла меньше, чем у «Атлетико».

На минувших выходных «сливочные» у себя дома разошлись миром с «Бетисом» (0:0). Для них эта ничья стала второй в трех последних матчах.

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После травм у «Реала» восстанавливаются Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Серхио Рамос и Тони Кроос.

«Челси»

«Челси» в этом сезоне Лиги чемпионов в плей-офф оказался сильнее «Атлетико» (1:0 и 2:0) и «Порту» (2:0 и 0:1).

В турнирной таблице английской Премьер-лиги лондонцы идут четвертыми с 58 баллами, набранными и 33 турах.

В своем последнем матче подопечные Томаса Тухеля одолели «Вест Хэм» (1:0), реабилитировавшись за ничью с «Брайтоном» (0:0).

В середине апреля «синие» завоевали путевку в финал Кубка Англии, обыграв в полуфинале «Манчестер Сити» (1:0).

У «Челси» травму залечивает полузащитник Матео Ковачич, не выходивший на поле с 10 апреля.

Ставка

В предстоящем матче букмекеры не ожидают результативной игры: тотал больше 2,5 — 2.33, тотал меньше 2,5 — 1.65.

Да, в трех встречах из четырех предыдущих «сливочные» не забили ни одного гола, но здесь важно то, что команда Зинедина Зидана на своем поле забила по три мяча, как в ворота «Аталанты», так и в ворота «Ливерпуля» в еврокубках.

«Реал» — опытный боец Лиги чемпионов, который вряд ли планирует ехать на «Стэмфорд Бридж», не имея хорошего преимущества.

У «Челси», к слову, тоже имелись проблемы в атаке, но, учитывая отсутствие Рамоса, лондонцы способны распечатать ворота Куртуа. Наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 2» за 1.70.

Также можно присмотреться к ставке «тотал первого тайма больше 1» за 2.07. «Аталанте» до перерыва в домашнем матче «сливочные» забили как раз один гол, а «Ливерпулю» — два.