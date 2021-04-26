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    «Морейренсе» — «Порту». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Португалии, 26 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Морейренсе» — «Порту»
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    «Порту»
    В 29-м туре португальской Примейры «Морейренсе» на своем поле примет «Порту». Игра состоится 26 апреля, начало — в 23:15 по мск. «Морейренсе» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Морейренсе»

    «Морейренсе» с 35 набранными очками идет на восьмом месте в турнирной таблице, однако на еврокубки может не надеяться .

    Только в двух поединках из последних десяти проведенных в рамке чемпионата страны «зелено-белые» праздновали виктории. Последняя случилась 11 апреля в гостях над «Жил Висенте» — 2:1.

    Еще в данном отрезке они трижды терпели фиаско и пять раз делили очки со своими оппонентами. В минувшем туре коллектив расписал мировую с «Санта-Кларой» на ее арене — 0:0.

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    В родных стенах «Морейренсе» в текущем розыгрыше Примейры по три раза играл вничью и уступал, а также восемь раз сыграл вничью, разница мячей — 18:20.

    «Порту»

    «Порту» находится сейчас на второй позиции, уступая всего четыре очка лидеру, а от третьей позиции оторвался на шесть пунктов.

    В данный момент у «драконов» 7-матчевая победная серия в рамках чемпионата Португалии, где было пропущено всего два гола и никогда более мяча за поединок.

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    • В минувшем туре «сине-белые» на своей арене переиграли «Гимарайнш» со счетом 1:0, а игровым днем ранее с таким же результатом одолели на выезде «Насьональ».

    В гостях «Порту» в текущем первенстве добился десяти выигрышей, три встречи свел вничью и потерпел всего лишь одно фиаско. Разница забитых и пропущенных составляет 29:12.

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    В первом круге «Порту» победил 3:0, а в прошлом сезоне «драконы» выиграли дважды — 6:1 и 4:2.

    Прогноз и ставка на «Морейренсе» — «Порту»

    В предстоящем матче букмекрые отдают предпочтение гостям: победа «Порту» — 1.37, победа «Морейренсе» — 8.70, ничья — 4.94.

    «Порту» сейчас очень надежно играет в обороне, добывая в основном минимальные победы. Прогнозируем, что и в данной игре «драконы» победят без пропущенных мячей.

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