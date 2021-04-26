«Лос-Анджелес Гэлакси»
«Лос-Анджелес Гэлакси» в минувшем сезоне финишировал на десятой позиции в Западной конференции, но в плей-офф не пробился, ограничившись только регулярным чемпионатом.
В 22 встречах прошлого первенства клуб из города ангелов добился всего лишь шести викторий, четыре раза сыграл вничью и 12 поединков проиграл, разница мячей — 27:46.
В межсезонье «ЛА Гэлакси» провел аж шесть контрольных встреч, где выиграл в трех из них, а также два раза уступил и раз сыграл вничью. Накануне он переиграл «Реал Солт-Лейк» — 1:0.
В стартовом поединке нового сезона «галактикос» смогли на выезде переиграть «Интер Майами» со счетом 3:2, где дубль на свой счет записал Чичарито.
«Нью-Йорк РБ»
«Нью-Йорк РБ» минувший сезон в регулярке завершил на шестом месте в Восточной конференции, добыв девять побед в 23 матчах при девяти фиаско.
На стадии плей-офф «быки» завершили свое выступление на первом же сопернике, проиграв одноматчевом противостоянии «Коламбус Крю» со счетом 2:3.
В новом сезоне коллектив из Нью-Йорка провел пока только одну встречу, где на своей арене проиграл «Канзас Сити» со счетом 1:2, забив первым в начале второй половины игры.
Последний раз между собой эти команды играли в 2019 году. И тогда «Ред Буллс» обыграл «галактикос» со счетом 3:2.
Прогноз и ставка на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Йорк РБ»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лос-Анджелес Гэлакси» предлагают — 2.27.
На викторию «Нью-Йорк РБ» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.34.
В первом туре команда Бэкхема показала хороший уровень игры и добилась заслуженной победы. Прогнозируем, что она продлит свою победную серию.