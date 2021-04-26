В ночь с 25 на 26 апреля в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле сыграет с «Нью-Йорк РБ». Встреча начнется в 00:30 по мск. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Йорк РБ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» в минувшем сезоне финишировал на десятой позиции в Западной конференции, но в плей-офф не пробился, ограничившись только регулярным чемпионатом.

В 22 встречах прошлого первенства клуб из города ангелов добился всего лишь шести викторий, четыре раза сыграл вничью и 12 поединков проиграл, разница мячей — 27:46.

В межсезонье «ЛА Гэлакси» провел аж шесть контрольных встреч, где выиграл в трех из них, а также два раза уступил и раз сыграл вничью. Накануне он переиграл «Реал Солт-Лейк» — 1:0.

Все прогнозы на футбол

В стартовом поединке нового сезона «галактикос» смогли на выезде переиграть «Интер Майами» со счетом 3:2, где дубль на свой счет записал Чичарито.

«Нью-Йорк РБ»

«Нью-Йорк РБ» минувший сезон в регулярке завершил на шестом месте в Восточной конференции, добыв девять побед в 23 матчах при девяти фиаско.

На стадии плей-офф «быки» завершили свое выступление на первом же сопернике, проиграв одноматчевом противостоянии «Коламбус Крю» со счетом 2:3.

В новом сезоне коллектив из Нью-Йорка провел пока только одну встречу, где на своей арене проиграл «Канзас Сити» со счетом 1:2, забив первым в начале второй половины игры.

Последний раз между собой эти команды играли в 2019 году. И тогда «Ред Буллс» обыграл «галактикос» со счетом 3:2.

Прогноз и ставка на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Йорк РБ»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лос-Анджелес Гэлакси» предлагают — 2.27.

На викторию «Нью-Йорк РБ» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.34.

В первом туре команда Бэкхема показала хороший уровень игры и добилась заслуженной победы. Прогнозируем, что она продлит свою победную серию.