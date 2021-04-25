«Миннесота Юнайтед» сыграет на своем поле с «Реал Солт-Лейк» в рамках 2-го тура чемпионата США. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 03:00 мск. «Миннесота Юнайтед» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота Юнайтед»

«Миннесота Юнайтед» в Западной конференции стартовал — хуже не придумаешь. В стартовом туре команда была просто разгромлена «Сиэтл Саундерс» (4:0).

Между тем, в предсезонных спаррингах у команды получалось многое. Из 4 встреч «Миннесота Юнайтед» выиграла в трех при одном поражении.

В общем, потенциал у команды имеется. Правда, после оглушительной неудачи на старте психологический дух игроков вызывает вопросы.

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Поединки против «Реал Солт-Лейк» для «Миннесоты Юнайтед» складываются вполне успешно. Команда выиграла дважды при трех ничьих.

«Реал Солт-Лейк»

«Реал Солт-Лейк» еще не стартовал в чемпионате. Волею календаря, команда пропускала первый тур.

«Реал Солт-Лейк» наверняка постарается начать чемпионат удачно. Как минимум, один зачетный балл команда постарается привезти из Миннесоты.

«Реал Солт-Лейк» в предсезонных контрольных поединках показал неплохие результаты. Из трех спаррингов в активе команды две виктории при одной коллизии.

Последняя очная встреча этих команд завершилась сухой ничьей. Вот только на сей раз такой исход вряд ли повторится.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Миннесоту Юнайтед» за 1.89, на ничью за 3.57, а на «Реал Солт-Лейк» — за 4.23

Хозяева провалили стартовый тур, и наверняка постараются реабилитироваться.

«Реал Солт-Лейк» неудачно играет с «Миннесотой Юнайтед», и эта тенденция может продолжиться.

Хозяева намерены реабилитироваться за неудачу в первом туре, так что стоит ожидать от них активного начала. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.74