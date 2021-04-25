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    В Миннесоте сухо не будет?

    «Миннесота Юнайтед» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз, ставка (к. 1.74) на футбол, МЛС, 25 апреля 2021 года

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    «Миннесота Юнайтед» сыграет на своем поле с «Реал Солт-Лейк» в рамках 2-го тура чемпионата США. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 03:00 мск. «Миннесота Юнайтед» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Миннесота Юнайтед»

    «Миннесота Юнайтед» в Западной конференции стартовал — хуже не придумаешь. В стартовом туре команда была просто разгромлена «Сиэтл Саундерс» (4:0).

    Между тем, в предсезонных спаррингах у команды получалось многое. Из 4 встреч «Миннесота Юнайтед» выиграла в трех при одном поражении.

    В общем, потенциал у команды имеется. Правда, после оглушительной неудачи на старте психологический дух игроков вызывает вопросы.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки против «Реал Солт-Лейк» для «Миннесоты Юнайтед» складываются вполне успешно. Команда выиграла дважды при трех ничьих.

    «Реал Солт-Лейк»

    «Реал Солт-Лейк» еще не стартовал в чемпионате. Волею календаря, команда пропускала первый тур.

    «Реал Солт-Лейк» наверняка постарается начать чемпионат удачно. Как минимум, один зачетный балл команда постарается привезти из Миннесоты.

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  • 19/04/2021

    • «Реал Солт-Лейк» в предсезонных контрольных поединках показал неплохие результаты. Из трех спаррингов в активе команды две виктории при одной коллизии.

    Последняя очная встреча этих команд завершилась сухой ничьей. Вот только на сей раз такой исход вряд ли повторится.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Миннесоту Юнайтед» за 1.89, на ничью за 3.57, а на «Реал Солт-Лейк» — за 4.23

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    Хозяева провалили стартовый тур, и наверняка постараются реабилитироваться.

    «Реал Солт-Лейк» неудачно играет с «Миннесотой Юнайтед», и эта тенденция может продолжиться.

    Хозяева намерены реабилитироваться за неудачу в первом туре, так что стоит ожидать от них активного начала. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.74

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