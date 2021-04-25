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    «Лос-Анжелес» своего не упустит?

    «Лос-Анжелес» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, МЛС, 25 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анжелес» — «Сиэтл Саундерс»
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    Карлос Вела
    «Лос-Анжелес» сыграет на своем поле с «Сиэтл Саундерс» в рамках 2-го тура чемпионата США. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 01:00 мск. «Лос-Анжелес» — «Сиэтл Саундерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 25 Апреля 2021 года
    Лос-Анджелес
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    •  Лос-Анджелес 01:00 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
  • Сиэтл
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 3.95
  • Ставка!
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    «Лос-Анжелес»

    «Лос-Анжелес» в Западной конференции стартовал великолепно. В стартовом туре команда дома переиграла «Остин» (2:0).

    Между тем, борьба за выход в первую семерку только началась. И «Лос-Анжелес» еще имеет все шансы занять в ней высокое место.

    Накануне сезона команда провела ряд товарищеских матчей. Правда, результаты «Лос-Анжелеса» в тех встречах вряд ли тянут на успешные характеристики.

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    Поединки против «Сиэтл Саундерс» для «Лос-Анжелеса» складываются не лучшим образом. Шутка ли, но из пяти последних очных встреч команда выиграл только две при трех поражениях.

    «Сиэтл Саундерс»

    «Сиэтл Саундерс», как и оппонент по текущей встрече, начал чемпионат с победы. Команда дома разнесла в щепки «Миннесоту» (4:0).

    «Сиэтл Саундерс» удачно играет против ньюйоркцев. Между тем, нынешний чемпионат в этом плане может изменить картину.

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    • «Сиэтл Саундерс» в предсезонных контрольных поединках показал неплохие результаты. Например, заключительный спарринг с «Сан-Диего Лойял» команда выиграла (1:0).

    Вот только выезд в Лос-Анжелес — совсем другое дело. Соперник будет мотивирован максимально, да и стартовая победа над более слабым оппонентом не является показательной.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 1.84, на ничью за 3.98, а на «Сиэтл Саундерс» — за 3.98

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    Хозяева находятся в прекрасных кондициях, и должны добыть победу.

    «Сиэтл Саундерс» успешно играет с «Лос-Анжелесом», однако на сей раз вряд ли разживется очками.

    Хозяева намерены использовать преимущество своего поля, да и в кадровом плане у «Лос-Анжелеса» наблюдается превосходство. Наши прогноз и ставка — Победа «Лос-Анжелеса» с коэффициентом 1.84

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