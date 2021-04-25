«Лос-Анжелес»
«Лос-Анжелес» в Западной конференции стартовал великолепно. В стартовом туре команда дома переиграла «Остин» (2:0).
Между тем, борьба за выход в первую семерку только началась. И «Лос-Анжелес» еще имеет все шансы занять в ней высокое место.
Накануне сезона команда провела ряд товарищеских матчей. Правда, результаты «Лос-Анжелеса» в тех встречах вряд ли тянут на успешные характеристики.
Поединки против «Сиэтл Саундерс» для «Лос-Анжелеса» складываются не лучшим образом. Шутка ли, но из пяти последних очных встреч команда выиграл только две при трех поражениях.
«Сиэтл Саундерс»
«Сиэтл Саундерс», как и оппонент по текущей встрече, начал чемпионат с победы. Команда дома разнесла в щепки «Миннесоту» (4:0).
«Сиэтл Саундерс» удачно играет против ньюйоркцев. Между тем, нынешний чемпионат в этом плане может изменить картину.
«Сиэтл Саундерс» в предсезонных контрольных поединках показал неплохие результаты. Например, заключительный спарринг с «Сан-Диего Лойял» команда выиграла (1:0).
Вот только выезд в Лос-Анжелес — совсем другое дело. Соперник будет мотивирован максимально, да и стартовая победа над более слабым оппонентом не является показательной.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 1.84, на ничью за 3.98, а на «Сиэтл Саундерс» — за 3.98
Хозяева находятся в прекрасных кондициях, и должны добыть победу.
«Сиэтл Саундерс» успешно играет с «Лос-Анжелесом», однако на сей раз вряд ли разживется очками.
Хозяева намерены использовать преимущество своего поля, да и в кадровом плане у «Лос-Анжелеса» наблюдается превосходство. Наши прогноз и ставка — Победа «Лос-Анжелеса» с коэффициентом 1.84