«Лейпциг» встретится на своем поле со «Штутгартом» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 16:30 мск. «Лейпциг» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» отстал от «Баварии» на 10 очков, что практически не оставляет шансов на титул. Сейчас у команды Нагельсманна 61 очко и уверенная вторая позиция.

Недавно «Быки» проиграли «Баварии» 0:1, но после этого разгромили «Вердер» 4:1. До сих пор это остается единственной их победой в апреле.

Следующий матч прошел не по сценарию гостей. Они сыграли в нулевую ничью с «Хоффенхаймом», чем усугубили ситуацию в чемпионской гонке.

Все прогнозы на Бундеслигу

В предыдущем туре коллектив снова потерпел поражение, уступив на выезде «Кельну» (1:2), чем не только остался с призрачными шансами на титул, но и подпустил к себе «Вольфсбург» на четыре очка.

«Штутгарт»

«Штутгарт» давно обеспечил себе спокойную жизнь в Бундеслиге. Сейчас «швабы» осели на экваторе турнирной таблицы с 39 очками.

В прошлом туре команда без шансов проиграла в домашних стенах «Вольфсбург» (1:3). Теперь у нее серия из трех поражений кряду.

Ранее «Штутгарт» потерпел фиаско с «Унионом», который сумел добиться своего еще в первом тайме, фактически сделав игру до перерыва (2:1).

До этого конфуза коллектив дома уступил дортмундской «Боруссии», и тоже с боем (2:3). Правда, тогда решающий мяч команда пропустила в концовке встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.