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    «Осасуна» снова выиграет у «Сельты»?

    «Сельта» — «Осасуна». Прогноз (к. 2.15) и ставки на чемпионат Испании 25 апреля 2021 года

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    Беспроигрышная серия «Осасуны» составляет шесть матчей
    «Сельта» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 19:30 мск. «Сельта» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сельта»

    «Сельта» после 32-х туров находится в турнирной таблице на 12-м месте. Учитывая то, что отрыв от зоны вылета составляет 11 очков, сезон можно считать успешным. Из элиты Виго не вылетит.

    В пяти предыдущих турах «Сельта» одержала только одну победу — это была гостевая игра с «Кадисом» (3:1).

    После этого команда Эдуардо Коудета потерпела поражения от «Севильи» и «Реал Сосьедада», а также сыграла вничью с «Кадисом».

    «Сельта» выиграла только в одном из семи последних матчей на своем поле.

    «Осасуна»

    «Осасуна» благодаря недавним успехам поднялась в таблице на девятое место. И это очень серьезное достижение для клуба из Памплоны.

    «Осасуна» выиграла три предыдущих матча — против «Вильярреала», «Эльче» и «Валенсии».

    Беспроигрышная же серия «Осасуны» и вовсе составляет шесть матчей. На этом отрезке команда пропустила лишь два мяча.

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    «Осасуна» за последние три месяца лишь однажды проиграла в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Сельту» можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Осасуны» — за 3.35.

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    Два предыдущих матча между этими командами завершились в пользу «Осасуны». Скорее всего, гости и на этот раз как минимум не проиграют. В таких матчах, обычно, набирает очки тот, кто лучше играет в обороне. «Сельта» в этом плане большими успехами не может похвастаться, в отличие от соперника.

    Ставка — победа «Осасуны» или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 2.15.

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