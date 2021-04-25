«Сельта» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 19:30 мск. «Сельта» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Сельта» после 32-х туров находится в турнирной таблице на 12-м месте. Учитывая то, что отрыв от зоны вылета составляет 11 очков, сезон можно считать успешным. Из элиты Виго не вылетит.

В пяти предыдущих турах «Сельта» одержала только одну победу — это была гостевая игра с «Кадисом» (3:1).

После этого команда Эдуардо Коудета потерпела поражения от «Севильи» и «Реал Сосьедада», а также сыграла вничью с «Кадисом».

«Сельта» выиграла только в одном из семи последних матчей на своем поле.

«Осасуна»

«Осасуна» благодаря недавним успехам поднялась в таблице на девятое место. И это очень серьезное достижение для клуба из Памплоны.

«Осасуна» выиграла три предыдущих матча — против «Вильярреала», «Эльче» и «Валенсии».

Беспроигрышная же серия «Осасуны» и вовсе составляет шесть матчей. На этом отрезке команда пропустила лишь два мяча.

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«Осасуна» за последние три месяца лишь однажды проиграла в гостях.

Прогноз и ставка

На «Сельту» можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Осасуны» — за 3.35.

Два предыдущих матча между этими командами завершились в пользу «Осасуны». Скорее всего, гости и на этот раз как минимум не проиграют. В таких матчах, обычно, набирает очки тот, кто лучше играет в обороне. «Сельта» в этом плане большими успехами не может похвастаться, в отличие от соперника.

Ставка — победа «Осасуны» или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 2.15.