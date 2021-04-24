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    Сможет ли «Боруссия» выиграть ключевой матч против «Вольфсбурга»?

    «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 1.76) и ставки на чемпионат Германии 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд
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    Эрлинг Холанд
    Дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде с «Вольфсбургом» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 16:30 мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Апреля 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 16:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» после 30-ти сыгранных матчей занимает в таблице Бундеслиги третье место. Отставание от «Лейпцига» составляет четыре очка, а отрыв от идущего четвертым «Айнтрахта» — одно очко.

    «Вольфсбург» можно было бы поздравлять с попаданием в Лигу чемпионов еще в середине апреля, но тогда «волки» проиграли «Айнтрахту» и «Баварии». Два сумасшедших матча, которые завершились со счетом 4:3 и 3:2 в пользу соперников.

    В прошлом туре «Вольфсбург» выиграл на выезде у «Штутгарта» — 3:1. И это очень важная победа в контексте борьбы за путевку в ЛЧ.

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    В текущем сезоне на поле «Вольфсбурга» смогла выиграть только «Бавария».

    «Боруссия» Дортмунд

    Для «Боруссии» предстоящий матч, скорее всего, станет ключевым. Любая потеря очков практически закроет перед Дортмундом путь в Лигу чемпионов.

    После 30-ти туров «Боруссия» находится на пятом месте, отставая от идущего четвертым «Айнтрахта» на четыре очка. Немало, учитывая, что осталось всего лишь четыре тура.

    Победная серия «Боруссии» в рамках Бундеслиги составляет три тура. В недавнем матче команда Эдина Терзича обыграла «Унион Берлин», а перед этим — «Штутгарт» и «Вердер».

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    • Но о какой-то стабильности говорить нет смысла. «Боруссия» еще ни разу в этом сезоне не выигрывала больше трех матчей кряду.

    «Боруссия» потерпела четыре поражения в семи предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Вольфсбург» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.12, на ничью за 4.05, а на победу «Боруссии» — за 2.28.

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    «Боруссия» находится под давление, и это для нее сейчас самая главная проблема. Ошибаться вообще нельзя.

    В плане психологии преимущество точно у «Вольфсбурга».

    Ставка — победа «Вольфсбурга» или ничья за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Вольфсбурга» больше 1,5 за 2.24.

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