«Вольфсбург»
«Вольфсбург» после 30-ти сыгранных матчей занимает в таблице Бундеслиги третье место. Отставание от «Лейпцига» составляет четыре очка, а отрыв от идущего четвертым «Айнтрахта» — одно очко.
«Вольфсбург» можно было бы поздравлять с попаданием в Лигу чемпионов еще в середине апреля, но тогда «волки» проиграли «Айнтрахту» и «Баварии». Два сумасшедших матча, которые завершились со счетом 4:3 и 3:2 в пользу соперников.
В прошлом туре «Вольфсбург» выиграл на выезде у «Штутгарта» — 3:1. И это очень важная победа в контексте борьбы за путевку в ЛЧ.
В текущем сезоне на поле «Вольфсбурга» смогла выиграть только «Бавария».
«Боруссия» Дортмунд
Для «Боруссии» предстоящий матч, скорее всего, станет ключевым. Любая потеря очков практически закроет перед Дортмундом путь в Лигу чемпионов.
После 30-ти туров «Боруссия» находится на пятом месте, отставая от идущего четвертым «Айнтрахта» на четыре очка. Немало, учитывая, что осталось всего лишь четыре тура.
Победная серия «Боруссии» в рамках Бундеслиги составляет три тура. В недавнем матче команда Эдина Терзича обыграла «Унион Берлин», а перед этим — «Штутгарт» и «Вердер».
Но о какой-то стабильности говорить нет смысла. «Боруссия» еще ни разу в этом сезоне не выигрывала больше трех матчей кряду.
«Боруссия» потерпела четыре поражения в семи предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Вольфсбург» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.12, на ничью за 4.05, а на победу «Боруссии» — за 2.28.
«Боруссия» находится под давление, и это для нее сейчас самая главная проблема. Ошибаться вообще нельзя.
В плане психологии преимущество точно у «Вольфсбурга».
Ставка — победа «Вольфсбурга» или ничья за 1.76.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Вольфсбурга» больше 1,5 за 2.24.