Дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде с «Вольфсбургом» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 16:30 мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» после 30-ти сыгранных матчей занимает в таблице Бундеслиги третье место. Отставание от «Лейпцига» составляет четыре очка, а отрыв от идущего четвертым «Айнтрахта» — одно очко.

«Вольфсбург» можно было бы поздравлять с попаданием в Лигу чемпионов еще в середине апреля, но тогда «волки» проиграли «Айнтрахту» и «Баварии». Два сумасшедших матча, которые завершились со счетом 4:3 и 3:2 в пользу соперников.

В прошлом туре «Вольфсбург» выиграл на выезде у «Штутгарта» — 3:1. И это очень важная победа в контексте борьбы за путевку в ЛЧ.

Все прогнозы на Бундеслигу

В текущем сезоне на поле «Вольфсбурга» смогла выиграть только «Бавария».

«Боруссия» Дортмунд

Для «Боруссии» предстоящий матч, скорее всего, станет ключевым. Любая потеря очков практически закроет перед Дортмундом путь в Лигу чемпионов.

После 30-ти туров «Боруссия» находится на пятом месте, отставая от идущего четвертым «Айнтрахта» на четыре очка. Немало, учитывая, что осталось всего лишь четыре тура.

Победная серия «Боруссии» в рамках Бундеслиги составляет три тура. В недавнем матче команда Эдина Терзича обыграла «Унион Берлин», а перед этим — «Штутгарт» и «Вердер».

Но о какой-то стабильности говорить нет смысла. «Боруссия» еще ни разу в этом сезоне не выигрывала больше трех матчей кряду.

«Боруссия» потерпела четыре поражения в семи предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Вольфсбург» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.12, на ничью за 4.05, а на победу «Боруссии» — за 2.28.

«Боруссия» находится под давление, и это для нее сейчас самая главная проблема. Ошибаться вообще нельзя.

В плане психологии преимущество точно у «Вольфсбурга».

Ставка — победа «Вольфсбурга» или ничья за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Вольфсбурга» больше 1,5 за 2.24.