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    «Сан-Хосе» и «Даллас» проведут результативный матч?

    «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Даллас». Прогноз (к. 1.86) и ставки на чемпионат МЛС 24 апреля 2021 года

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    «Сан-Хосе Эртквейкс» сыграет на своем поле против «Далласа» в рамках второго тура чемпионата МЛС. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 22:30 мск. «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Хосе Эртквейкс»

    В прошлом сезоне «Сан-Хосе» по итогам регулярного чемпионата с трудом занял восьмое место в Западной конференции.

    В плей-офф «Эртквейкс» уже в первом раунде проиграли «Спортинг Канзас-Сити». Правда, все решилось только в серии пенальти. Можно сказать, чуть-чуть не повезло.

    Перед началом нового сезона «Сан-Хосе» провел два товарищеских матча — оба выиграл, а общий счет 9:3.

    Но в первом официальном матче «Эртквейкс» очков набрать не смогли, уступив в гостях «Хьюстон Динамо».

    «Даллас»

    Тем временем «Даллас» в прошлом сезоне финишировал в «регулярке» на шестом месте в Западной конференции.

    В первом раунде плей-фф «Даллас» прошел «Портленд», одержав победу по итогам серии пенальти.

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    В полуфинале конференции команда Лучи Гонсалеса уступила «Сиэтлу».

    «Даллас» тоже хорошо провел предсезонку, но в первом официальном матче выиграть не смог — домашняя ничья с «Колорадо» со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка на «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Даллас»

    На «Сан-Хосе» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Далласа» — за 3.22.

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    Фаворита тут точно нет, это очевидно. Поэтому самым оптимальным вариантом будет ставка на голы.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.86.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.78.

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