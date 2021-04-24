«Сан-Хосе Эртквейкс» сыграет на своем поле против «Далласа» в рамках второго тура чемпионата МЛС. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 22:30 мск. «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе Эртквейкс»

В прошлом сезоне «Сан-Хосе» по итогам регулярного чемпионата с трудом занял восьмое место в Западной конференции.

В плей-офф «Эртквейкс» уже в первом раунде проиграли «Спортинг Канзас-Сити». Правда, все решилось только в серии пенальти. Можно сказать, чуть-чуть не повезло.

Перед началом нового сезона «Сан-Хосе» провел два товарищеских матча — оба выиграл, а общий счет 9:3.

Но в первом официальном матче «Эртквейкс» очков набрать не смогли, уступив в гостях «Хьюстон Динамо».

«Даллас»

Тем временем «Даллас» в прошлом сезоне финишировал в «регулярке» на шестом месте в Западной конференции.

В первом раунде плей-фф «Даллас» прошел «Портленд», одержав победу по итогам серии пенальти.

Все прогнозы на футбол

В полуфинале конференции команда Лучи Гонсалеса уступила «Сиэтлу».

«Даллас» тоже хорошо провел предсезонку, но в первом официальном матче выиграть не смог — домашняя ничья с «Колорадо» со счетом 0:0.

Прогноз и ставка на «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Даллас»

На «Сан-Хосе» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Далласа» — за 3.22.

Фаворита тут точно нет, это очевидно. Поэтому самым оптимальным вариантом будет ставка на голы.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.86.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.78.