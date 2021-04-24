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    «Цинциннати» не устоит в Нью-Йорке?

    «Нью-Йорк Сити» — «Цинциннати». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, МЛС, 24 апреля 2021 года

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    Хесус Медина
    «Нью-Йорк Сити» сыграет на своем поле с «Цинциннати» в рамках 2-го тура чемпионата США. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 20:00 мск. «Нью-Йорк Сити» — «Цинциннати»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 24 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.50
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    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк Сити» в Восточной конференции стартовал не лучшим образом. В стартовом туре команда на выезде уступила «ДС Юнайтед» (2:1).

    Однако, вся борьба за выход в первую семерку только началась. И «Нью-Йорк Сити» еще имеет все шансы занять надлежащее место.

    Накануне сезона команда провела ряд товарищеских матчей. Ньюйоркцы, по большей части, побеждали своих оппонентов по МЛС.

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    Поединки против «Цинциннати» для ньюйоркцев складываются весьма удачно. Шутка ли, но из четырех очных встреч все четыре команда выиграла, причем трижды — с крупным счетом.

    «Цинциннати»

    «Цинциннати», в отличие от соперника, начал чемпионат с ничьей. Команда расписала мировую с «Нэшвиллом» (2:2), причем на выезде.

    «Цинциннати» неудачно играет против ньюйоркцев. Между тем, всем негативным сериям рано или поздно приходит конец.

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    • «Цинциннати» в предсезонных контрольных поединках показал не самые лучшие результаты. Например, три заключительных спарринга команда проиграла.

    Минувший сезон команда завершила на последнем месте. Причем последний матч против ньюйоркцев был попросту провален (4:0).

    Прогноз и ставка на «Нью-Йорк Сити» — «Цинциннати»

    Букмекеры предлагают поставить на «Нью-Йорк Сити» за 1.45, на ничью за 4.80, а на «Цинциннати» — за 6.70

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    Хозяева после стартового поражения явно собираются выиграть в родных стенах.

    «Цинциннати» неудачно играет с ньюйоркцами, да и предсезонные спарринги команда провалила.

    Хозяева намерены использовать преимущество своего поля и удачный баланс встреч с «Цинциннати». Наши прогноз и ставка — Фора «Нью-Йорк Сити» -1 с коэффициентом 1.71

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