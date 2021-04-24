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    Останется ли «Ливерпуль» на седьмом месте?

    «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.80) и ставки на чемпионат Англии 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Ньюкасл»
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    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 14:30 мск. «Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Апреля 2021 года
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль», как и ожидалось, вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».

    В ответной встрече на «Энфилде» команда Юргена Клоппа создала достаточно количество моментов для камбэка, но с реализацией на этот раз были большие проблемы.

    В АПЛ «Красные» по-прежнему находятся за пределами топ-4 — на седьмом месте. Однако у мерсисайдцев все еще остаются шансы финишировать в четверке лучших. В случае победы в ближайшем матче клуб может подняться на эту строчку.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ливерпуль» выиграл три матча в чемпионате до прошлого тура. «Красные» одержали победы над «Вулверхэмптоном», «Арсеналом» и «Астон Виллой», а также сыграли вничью с «Лидсом» (1:1).

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» ждет нервный конец сезона. После 32-х туров «Сороки» занимают 15-е место, опережая идущий 18-м «Фулхэм» только на восемь очков. Правда, конкурент провел на матч больше.

    Судя по результатам, в клубе уверены, что все будет хорошо. И есть основания так думать — в семи предыдущих матчах он потерпел одно поражение.

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    • Двух предыдущих турах «Ньюкасл» и вовсе победил. Сперва коллектив обыграл на выезде «Бернли» (2:1), а также дома «Ньюкасл» (3:2).

    Команда в текущем чемпионате одержал лишь четыре гостевые победы. Но сейчас она в хорошей форме и может создать фавориту проблемы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.

    Наши прогноз и ставка — «Ливерпуль» выиграет, и обе команды забьют за 2,80.

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