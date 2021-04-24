В субботу, 24 апреля, в Барселоне на стадионе РДЦЕ «Эспаньол» сыграет с «Лас-Пальмасом» в рамках 36-го тура Сегунды. Поединок начнется в 19:15 по мск. «Эспаньол» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

За семь туров до завершения регулярного чемпионата «Эспаньол» идет во главе турнирной таблицы. У каталонцев 70 баллов на счету и отрыв от третьей позиции в десять баллов.

Команда из Барселоны не проигрывает уже на протяжении 12 игр чемпионата, где она пять раз сыграла вничью и семь встреч выиграла, и в трех случаях с разгромным счетом.

В минувшем игровом дне «попугаи» расписали мировую с «Альмерией» (1:1) на ее поле, а ранее на своей территории обыграли «Леганес» со счетом 2:1, что стало на тот момент их пятой викторией подряд.

Все прогнозы на футбол

Барселонцы в родных стенах набрали 41 очко из 70, выиграв 13 встреч при двух мировых и таком же количестве фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них 33:9.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» с 46 набранными очками разместился на 11 позиции в турнирной таблице Сегунды. Коллектив на десять пунктов отстает от зоны плей-офф.

Островитяне в отрезке последних десяти встреч первенства потерпели два фиаско, вышли победителями из трех поединков и пять игр завершили мировыми исходами.

Три из ничьих состоялись в последних турах, где «желто-синие» поделили очки в гостях с «Овьедо» (0:0), а также не выявили победителя в домашних матчах с «Мальоркой» и «Малагой» (по 1:1).

Только 14 из 46 баллов «Лас-Пальмас» заработал на выезде, выиграв всего лишь две встречи при восьми ничейных результатах и семи фиаско, разница мячей в этих играх составляет 11:25.

В первом круге «Лас-Пальмас» нанес «Эспаньолу» поражение на своем поле со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Лас-Пальмас»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.48, победа «Лас-Пальмаса» — 8.40, ничья — 4.00.

Уж очень неуверенно выступают островитяне вне родных стен. Так что прогнозируем в этой игре викторию хозяев с разницей минимум в один мяч.