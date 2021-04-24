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    «Эспаньол» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставка (к. 1.86) на футбол, чемпионат Испании, 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Лас-Пальмас»
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    «Эспаньол»
    В субботу, 24 апреля, в Барселоне на стадионе РДЦЕ «Эспаньол» сыграет с «Лас-Пальмасом» в рамках 36-го тура Сегунды. Поединок начнется в 19:15 по мск. «Эспаньол» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 24 Апреля 2021 года
    Эспаньол
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    •  Эспаньол 19:15 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    «Эспаньол»

    За семь туров до завершения регулярного чемпионата «Эспаньол» идет во главе турнирной таблицы. У каталонцев 70 баллов на счету и отрыв от третьей позиции в десять баллов.

    Команда из Барселоны не проигрывает уже на протяжении 12 игр чемпионата, где она пять раз сыграла вничью и семь встреч выиграла, и в трех случаях с разгромным счетом.

    В минувшем игровом дне «попугаи» расписали мировую с «Альмерией» (1:1) на ее поле, а ранее на своей территории обыграли «Леганес» со счетом 2:1, что стало на тот момент их пятой викторией подряд.

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    Барселонцы в родных стенах набрали 41 очко из 70, выиграв 13 встреч при двух мировых и таком же количестве фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них 33:9.

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» с 46 набранными очками разместился на 11 позиции в турнирной таблице Сегунды. Коллектив на десять пунктов отстает от зоны плей-офф.

    Островитяне в отрезке последних десяти встреч первенства потерпели два фиаско, вышли победителями из трех поединков и пять игр завершили мировыми исходами.

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    • Три из ничьих состоялись в последних турах, где «желто-синие» поделили очки в гостях с «Овьедо» (0:0), а также не выявили победителя в домашних матчах с «Мальоркой» и «Малагой» (по 1:1).

    Только 14 из 46 баллов «Лас-Пальмас» заработал на выезде, выиграв всего лишь две встречи при восьми ничейных результатах и семи фиаско, разница мячей в этих играх составляет 11:25.

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    В первом круге «Лас-Пальмас» нанес «Эспаньолу» поражение на своем поле со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Лас-Пальмас»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.48, победа «Лас-Пальмаса» — 8.40, ничья — 4.00.

    Уж очень неуверенно выступают островитяне вне родных стен. Так что прогнозируем в этой игре викторию хозяев с разницей минимум в один мяч.

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