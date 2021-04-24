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    Помешают ли левантийцы «Эльче» выбраться из зоны вылета?

    «Эльче» — «Леванте». Прогноз и ставка (к. 1.66) на футбол, чемпионат Испании, 24 апреля 2021 года

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    «Леванте»
    В субботу, 24 апреля, в матче 33-го тура испанской Примеры «Эльче» на своей арене сразится с «Леванте». Стартовый свисток будет дан в 15:00 по мск. «Эльче» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Апреля 2021 года
    Эльче
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    •  Эльче 15:00 Леванте Леванте
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.35
  • 2
  • 2.60
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    «Эльче»

    «Бланкивердес» не выигрывают уже семь матчей. В конце марта они на выезде уступили «Севилье» (0:2) и поделили очки с «Хетафе» (1:1).

    Апрель подопечные Франа Эскриба начали с домашней ничьей с «Бетисом» (1:1), после чего на выезде проиграли «Уэске» (1:3).

    В последних матчах «Эльче» сначала в гостях уступил «Осасуне» (0:2), а потом на своем поле упустил победу над «Вальядолидом» (1:1).

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    После 32 тура Примеры «Эльче» с 27 очками идет на 19-м месте, всего в балле от зоны невылета. Разница мячей 28-49, Фидель забил 5 голов. Не сыграет травмированный Гидо Каррильо .

    «Леванте»

    У левантийцев весенний отрезок вышел неровным. Март они закончили победой в дерби с «Валенсией» (1:0) и выездным поражением от «Бетиса» (0:2).

    В начале апреля валенсийский клуб дома проиграл «Уэске» (0:2), после чего на выезде взял верх над «Эйбаром» (1:0).

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    • А в последних матчах подопечные Пако Лопеса сначала на своем поле были разгромлены «Вильярреалом» со счетом 1:5, а потом дома же проиграли «Севилье» (0:1).

    После 32 туров «Леванте» с 38 очками на 12-м месте, Разница мячей 38-45, Рохер Марти забил 11 голов, еще 10 — Хосе Луис Моралес. Не сыграют Мирамон, Вукчевич , Радоя и Кампанья.

    Прогноз и ставки

    На победу «Эльче» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью в основное время — 3.30, а на победу «Леванте» — 2.60.

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    В первом круге команды сыграли вничью 1:1. До этого они встречались в сезоне 2016/17 еще в Сегунде — «Леванте» выиграл оба матча (1:0 и 2:1).

    «Леванте» выглядит фаворитом встречи и лучше проводит весенний отрезок сезона. Прогнозируем, что левантийцы не проиграют.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок «Обе забьют — нет» за 1.94 и ТМ 2,5 за 1.75.

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