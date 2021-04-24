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    Химчане доставят проблем «динамовцам»

    «Динамо» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, чемпионат России, 24 апреля 2021 года

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    Иван Ордец
    В субботу, 24 апреля, в Москве на «ВТБ Арене» «Динамо» сыграет с «Химками» в 27-м туре российской Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск. «Динамо» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Апреля 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:00 Химки Химки
  • Московская область
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 6.40
  • Ставка!
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    «Динамо»

    За четыре тура до завершения чемпионата «Динамо» с 46 набранными очками идет на шестом месте в турнирной таблице, но четвертой еврокубковой строке уступает только по дополнительным показателям.

    В семи встречах весенней части первенства «бело-синие» добились пяти викторий, а также по одному разу уступали и играли вничью. Потерпели фиаско в дерби от «Спартака» (1:2), а расписали мировую дома с «Уралом» (2:2).

    В своей последней проведенной игре московский коллектив в Волгограде разгромил местный «Ротор» со счетом 3:0, забив все свои мячи уже после перерыва.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В последних восьми домашних встречах «динамовцы» одержали шесть викторий, раз проиграли и один матч свели вничью. Отметим, что потери очков были в этом году.

    «Химки»

    «Химки» с 38 зачетными пунктами разместились на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, значительно отставая от еврокубковых мест.

    После зимнего перерыва подмосковный коллектив проиграл только две из семи проведенных встреч. Последняя неудача состоялась в минувшем туре, где он в Грозном уступил «Ахмату» (1:3).

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    • Еще в этом отрезке «красно-черные» одну игру свели вничью и четыре поединка выиграли, правда три из них с разницей всего лишь в один мяч.

    За последние семь выездных встреч текущего розыгрыша РПЛ «Химки» уступили дважды, столько же раз сыграли вничью и три раза уходили с поля победителями.

    В первом круге «Химки» на своей арене переиграли «Динамо» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Химки»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Химок» дают — 6.55, ничья оценена — в 4.24.

    «Химки» вполне могут доставить проблем претенденту на еврокубки, наверняка расписавшись в их воротах, но и пропустят. Наш прогноз — обе забьют: да.

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